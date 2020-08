Infracciones, clausuras y más fiestas clandestinas en Apóstoles y Posadas





Desde el sábado se concretan controles especiales en el marco de las ordenanzas vigentes por la pandemia global del coronavirus en toda la provincia de Misiones, en donde los municipios con el apoyo de la Policía, se llevaron adelante en distintos barrios y jurisdicciones.











En Posadas, de acuerdo a lo informado por las autoridades, se labró el acta de infracción al Bar Berlín, ubicado en la avenida costanera, a metro de El Brete. Por lo detallado, este local deberá cumplimentar con el distanciamiento social entre mesas y la circulación de personas con barbijos al ingresar y salir del comercio.





También sucedió con la cancha de fútbol Area 51, entre Martín Fierro y Monseñor de Andrea, al constatarse aglomeración de personas dentro y fuera del predio, sin barbijos y sin respetar el distanciamiento.





Pero no sólo locales comerciales corrieron con las actas en su contra, sino que también sucedió con un domicilio particular, el ubicado por avenida Quaranta al 4275.





Según la Policía, en ese lugar también había aglomeración de personas (juntada de amigos), sin barbijos y sin respetar el distanciamiento social. En este procedimiento, trasladaron a ocho personas hasta la comisaria jurisdiccional para el examen médico y notificación del Decreto de Necesidad y Urgencia.

En la madrugada de este domingo, se clausuró la despensa Arifa, en la chacra 137 por estar abierto en horario no permitido, por no poseer habilitación comercial, no tener certificado de expendio de bebidas alcohólicas. Se decomisó, inclusive, bebidas alcohólicas varias.





En la vereda de ese local estaban seis personas consumiendo bebidas alcohólicas, por lo que la Policía procedió a notificarles del incumplimiento al DNU.

También este domingo y otra vez en la costanera de Posadas, se labró acta de infracción en un domicilio particular en el edificio Villa Angela, en donde había aglomeración de personas (fiesta privada), en total 23 mayores y una menor consumiendo bebidas alcohólicas, sin barbijos y sin respetar el distanciamiento social.





En Apóstoles

En la ciudad de Apóstoles se registraron detecciones y suspensión de reuniones clandestinas. Se detalló que en el barrio Santa Bárbara, había ruidos molestos y disturbios. La Policía confirmó concurrencia masiva de personas en un departamento de alquiler, por lo que al hablar con el propietario, manifestó estar en compañía de otras, personas en el alquiler, por lo que se les solicitó que salgan del inmueble.





Siempre en la ciudad de la yerba mate, se suspendió otra fiesta clandestina a las 4:30 de este domingo en la ruta provincial 201, a metros de la rotonda del tacuaral.

A la altura de Rosamonte Cue había un grupo de vehículos entre automóviles y motocicletas, los cuales al ver la presencia policial, se dieron a la fuga. Pero la autoridad logró la demora de tres de los presentes en la fiesta ilegal