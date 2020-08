El gobierno porteño proyecta volver a clases de forma presencial a partir del 7 de septiembre





El gobierno porteño proyecta el regreso a las clases presenciales a partir del 7 de septiembre. En principio, el esquema de retorno incluirá a los chicos que tuvieron poco o nulo contacto a distancia con la escuela desde marzo, cuando se interrumpió el ciclo lectivo. En una segunda etapa, en la segunda mitad de septiembre, se sumarían también los chicos de los cursos considerados prioritarios, aquellos de los últimos años de cada nivel.



A su vez, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta pretende reabrir los establecimientos para que funcionen como gabinetes tecnológicos. Es decir, para que los chicos que no cuentan con dispositivos o conectividad puedan conectarse con sus docentes allí.





La suspensión extendida de las clases presenciales, se presume, dejará como corolario un desgranamiento fuerte de la matrícula cuando se puedan reabrir las escuelas del país. La Ciudad de Buenos Aires, en ese contexto, avanzó en la identificación de los chicos que se cayeron del sistema durante la cuarentena para ir a buscarlos cuando se pueda volver a las aulas. Según supo Infobae, son en total 5.134 estudiantes los que no tuvieron ningún contacto con sus docentes desde marzo.



En el último mes, el ministerio de Educación porteño realizó un relevamiento en todas las escuelas de la Ciudad con el objetivo de conocer la frecuencia de los vínculos entre docentes y alumnos. Si bien los resultados fueron auspiciosos -el 88% de los alumnos tiene más de dos contactos por semana con la escuela- un porcentaje de los chicos se cayó del sistema educativo desde la suspensión de las clases, el 16 de marzo.



En primaria encontraron que 1.609 estudiantes, es decir el 1,37% de la matrícula total, perdió vínculo con la escuela. En secundaria, como se esperaba, el problema es mayor: alcanza al 3,81% de la matrícula, un total de 3.525 chicos. Son alumnos en el nivel socioeconómico más bajo, que no respondieron por medios virtuales porque no disponen de Internet o dispositivos ni les pudieron acercar los cuadernillos oficiales.



La estadística es alarmante si se la contrasta con un año lectivo normal en CABA. Los últimos datos oficiales dan cuenta de un abandono interanual de 0,09% en primaria 1,2% en secundaria. De corroborarse las cifras actuales en 2021, en primaria el desgranamiento se multiplicaría por quince y en secundaria por tres.



A partir del relevamiento de los directores escolares, el gobierno porteño pudo nominalizar a cada uno de ellos. El trabajo que llevarán adelante los distintos ministerios será ir a buscar a cada chico. “Vamos a tocarles las puertas para que vuelvan”, remarcaron.



Si bien todavía no hay una fecha definida, el gobierno de Larreta confía en que podrán recuperar algo de presencialidad en lo que queda del año. El esquema de retorno tendrá dos grupos prioritarios: por un lado los alumnos de séptimo grado y quinto año que dan el salto al siguiente nivel en 2021 y, por otro, los alumnos más vulnerables, que tuvieron escaso o nulo contacto con sus maestros.



La Ciudad es el primer distrito que le pone nombre y apellido a los chicos que se cayeron del sistema. Al tratarse de la jurisdicción más rica del país, es esperable que otras provincias muestren indicadores de abandono más altos.



Con ese escenario ya descontado, el ministro de Educación Nicolás Trotta adelantó que desplegarán un plan nacional, articulado con provincias y municipios, para identificar a los chicos que se hayan caído del sistema y traerlos de vuelta a la escuela cuando se retome la actividad presencial.