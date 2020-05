Vuelven las clases en Uruguay, pero casi la mitad de los padres no mandaría a los chicos



Coronavirus en Uruguay: Luis Lacalle Pou anunció que vuelven las clases











Será desde el 1° de junio, anunció Luis Lacalle Pou. Había menos de 750 casos de coronavirus en Uruguay. Casi mitad no iría a clases, según una encuesta.







El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció en conferencia de prensa que desde junio retornarán las clases presenciales que fueron suspendidas para evitar el avance de la pandemia de coronavirus. "En el mes de junio se va a retornar a la educación", comentó el mandatario, quien agregó que esto se hará en tres etapas y será "voluntario". No obstante, más de la mitad de los ciudadanos del vecino país no está dispuesto a mandar a sus hijos a la escuela.



Las tres etapas comenzarán el 1° de junio, el 15 de junio y el 29 de junio, respectivamente. "Seguramente haya unos días de vacaciones entre comillas", dijo Luis Lacalle Pou citado por El País de Uruguay.