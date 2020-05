Congreso sancionó primeras leyes de la era virtual tras dos meses de cuarentena

El Senado dio luz verde a un alivio acotado y parcial en Ganancias al personal del área de salud y fuerzas de seguridad. También se activó un nuevo protocolo de equipamiento para trabajadores de establecimientos sanitarios. Lupa oficialista sobre deuda 2015-2019 desde próxima semana.









Después de dos meses de aislamiento obligatorio y ritmos cansinos, el Congreso sancionó sus primeras leyes. Durante la tarde de este jueves, el Senado dio luz verde a los proyectos que otorgan un alivio acotado y parcial en Ganancias al personal del área de salud y fuerzas de seguridad, y que activan protocolos de equipamiento para trabajadores de establecimientos sanitarios.





El convite fue comandado por la titular del cuerpo, Cristina de Kirchner, quien intentó despejar el terreno de cara a una eventual discusión de iniciativas urticantes, como por ejemplo, la reforma judicial. La titular de la Cámara alta se basó en el “intercambio de ideas” -una fuerte discusión- que tuvieron el legislador radical Martín Lousteau y el oficialista Carlos Caserio anteayer, durante un plenario de comisiones.





“Me di cuenta que podemos reproducir una sesión normal también virtualmente”, disparó la presidenta del Senado ni bien arrancó el encuentro, y calificó de “saldada” esa “duda”. Además, agregó: “Pensé que iba a volar algún micrófono, pero no. Se hizo todo muy normal”. Por último, dijo que “fue una prueba” que el Senado pasó “airosamente” y ahora sólo resta que la cómoda mayoría oficialista interprete a su manera el protocolo votado la semana pasada, más inflexible que el de Diputados para tratar iniciativas por fuera de la pandemia.







La oposición no se quedó callada. En particular, la legisladora y vicepresidenta segunda de la Cámara alta, Laura Rodríguez Machado, aprovechó la queja por la imposibilidad de modificar el proyecto de Ganancias ante la rapidez K y alertó: “Nosotros facilitamos los dos tercios para habilitar los temas, damos quorum y aceleramos el tratamiento, pero ustedes tienen que aprender a escuchar, a tratar leyes de manera colegiada, tal como se hizo en la gestión anterior”.







Rodríguez Machado también fulminó a su comprovinciano Caserio, quien pidió ponerse “la camiseta de la Argentina” y convocó a la “unidad nacional” tras fustigar el gobierno de Cambiemos. “No empecemos con ese totalitarismo, o que de ese lado está la razón. La altanería y la unanimidad absoluta generan estos problemas. Sacamos leyes que están buenas, pero no cubrimos a todos los que la necesitan. Háganse cargo de no haber escuchado”, lanzó la senadora cordobesa.







Por su parte, el líder del interbloque federal, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), descartó las ideas “trasnochadas” como las de “quedarse con parte de las empresas” ante el otorgamiento de subsidios para el pago de sueldos en medio del aislamiento, y se mostró alejado de “una reforma judicial que nada tiene que ver con el Covid-19”, el “ajuste en jubilaciones y la recuperación de los superpoderes”.

Alivio parcial



En concreto, el proyecto establece la exención “del Impuesto a las Ganancias, desde el 1 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020 en las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, para los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad; de la Actividad Migratoria; de la Actividad Aduanera; Bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patogénicos”.



Según Lousteau, la iniciativa es “poco solidaria”. En esa línea, aseveró: “Estamos diciendo que el riesgo que corren los que ganan más y le ponen el cuerpo al Covid vale más que los que menos ganan, porque le vamos a dar más plata a los que más ganan que a los que menos ganan”. El senador por la Capital destacó: “Hay 12 puntos de diferencia por género en la distribución de los beneficios. Entonces, el riesgo que corren los hombres vale más que los que ponen el cuerpo las mujeres, estas cosas queríamos debatir en comisión”.



Furia K y lupa sobre deuda

“Es una falta de respeto a sus colegas diputados, que votaron el proyecto”, replicó el jefe del Frente de Todos, José Mayans, al contestar las quejas de la oposición con respecto a la iniciativa, que sin embargo fue sancionada por unanimidad. El senador formoseño también adelantó que la semana próxima se agitará, en comisión bicameral, el estado de la deuda y los manejos del Banco Central durante la gestión anterior. “Se hizo un desastre con el tema económico y ahora preguntan por qué no les damos más a los trabajadores, a los jubilados”, manifestó Mayans, quien reiteró que la deuda es “impagable”.

Votaciones



Ambos proyectos fueron sancionados por 71 senadores, de manera unánime. No obstante, la tercera ley, de regulación del vínculo jurídico entre la Cruz Roja y el Estado nacional, recibió abstenciones del lado del macrismo -en algunos artículos- referidas a instrumentaciones técnicas-financieras que puedan realizarse a futuro.