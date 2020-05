El Presidente visitará Misiones esta semana: "Hay que poner en marcha un país federal, justo e igualitario"

El presidente Alberto Fernández confirmó anoche en una entrevista con C5N que visitará en el transcurso de la semana la provincia de Misiones y Formosa, como parte de su recorrido que inició días atrás en Tucumán y Santiago del Estero, para seguir trabajando "para poner en marcha un país federal, más justo e igualitario".

Según informaron fuentes de la provincia de Misiones, en principio la visita sería el día jueves. Por el momento no se cuentan más detalles de que actividades se llevarían a cabo.















Fernández visitó por última vez la provincia el 28 de junio del año pasado, por entonces como precandidato a Presidente. En la oportunidad, fue recibido por el gobernador electo Oscar Herrera Ahuad, en el Centro de Convenciones de la capital provincial, donde presentó sus propuestas.







El mandatario anunció que cuando morigere la pandemia de coronavirus, especialmente en las zonas más pobres, dará a conocer las bases de un "contrato social" y aseguró que "la Argentina no está cerrada, sino abierta en un 90%", excepto en las zonas donde el virus está más expandido.







Además, el Presidente ratificó el impulso del llamado "impuesto a las grandes fortunas" que se aplicará una sola vez para "sobrellevar" los costos del combate sanitario a la Covid-19 y aseveró que "la etapa del sálvese quien pueda y de la meritocracia está muerta en la Argentina" y que se viene la era de la restitución de "la igualdad de oportunidades".









