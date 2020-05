Martes con buen tiempo y temperaturas primaverales en Misiones, pronostican para el jueves el regreso de la lluvia y el frío











La masa de aire templado y seco comienza a debilitarse, se espera que disminuya la presión del aire y el ambiente se tornaría más primaveral.



Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-0%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Moderada.





Vientos: Predominantes del noreste, provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades moderadas de hasta 42km/h. Más importante para la zona sur.







Temperaturas: amanecerá más agradable, tarde cálida y seca, con máxima esperada de 27ºC para Puerto Iguazú con 27°C de ST, la mínima, de 11ºC en Eldorado, con 9°C de ST.





Miércoles 20 de mayo







El ambiente se torna más primaveral, la inestabilidad aumenta sobre el sur de nuestra región y se espera nubosidad variable en todas las zonas de la provincia.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 7/13%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja.







Vientos: Predominantes del norte. Se esperan intensidades moderadas/fuertes de hasta 47km/h provenientes de la franja centra del Brasil, más importantes en zona sur. Temperaturas: Amanecerá cálido en zona sur. Tarde cálida, con máxima estimada en 29ºC en Garupá con 31°C de sensación térmica, mínima de 16ºC en San Pedro y 14°C de sensación térmica.





Jueves 21 de mayo







Áreas de inestabilidad se forman y principian lluvias y tormentas especialmente en zonas sur y centro durante el día y por la noche en el norte. Se esperan mejoras temporarias dentro de un ambiente cálido y húmedo, con alta probabilidad de granizo aislado y fuertes ráfagas de viento.







Precipitaciones: lluvias y chaparrones entre 10 y hasta 50 mm más importantes para el sur. Probabilidad de lluvias: 60-90%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Alta.







Vientos: predominantes del norte, provenientes del Mato Groso do Sul. Se esperan intensidades moderadas/fuertes de hasta 45km/h. Más importante para la zona sur.







Temperaturas: amanecerá cálido y húmedo, tarde cálida y muy húmeda, con máxima esperada de 27ºC para Andresito con 26°C de ST, la mínima, de 20ºC en Eldorado, con 18°C de ST.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones.