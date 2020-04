Coronavirus en Argentina: qué actividades y salidas se podrán hacer en la nueva etapa de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunció medidas para flexibilizar el aislamiento obligatorio



El presidente Alberto Fernández anunció este sábado una serie de medidas para morigerar el aislamiento social preventivo y obligatorio, que se extenderá al menos hasta el 10 de mayo. Una de las actividades que estarán permitidas son las salidas breves de los hogares. Concretamente, todos los habitantes del país podrán salir de sus casas a 500 metros a la redonda y durante una hora como máximo.La iniciativa surgió como respuesta a un pedido de parte de la población. “Hemos escuchado el reclamo de todos y de todas y la necesidad de salir de sus casas. Vamos a autorizar que diariamente cualquier persona pueda salir hasta una hora con fines de esparcimiento en un radio de 500 metros de sus casas", comunicó el Jefe de Estado. Y en relación al acatamiento de la medida, sostuvo: "Acá confío en todos y cada uno de ustedes”.Tras informar que las clases continuarán suspendidas, que la administración pública seguirá funcionando con dotaciones mínimas y que restaurantes, cines y teatros permanecerán cerrados, Fernández aclaró que “fines de esparcimiento no supone salir a correr ni hacer actividad física porque -dice la ciencia- la actividad física expone la transmisión del virus”, sino a actividades recreativas, tales como caminatas, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene. “Airearse”, resumió el máximo mandatario.Así, dijo que “los niños podrán salir acompañados de sus padres, los adolescentes podrán salir solos, todos podrán salir una hora diariamente y en un radio de 500 metros”. La autorización incluye a los mayores de sesenta años, embarazadas o personas incluidas en los grupos en riesgo.“Es muy importante saber que esto significa exponerse al virus -advirtió Fernández-. El virus no nos busca, nosotros los buscamos. Y cuando salimos, nos exponemos. También es cierto que si respetamos las normas, el riesgo de contagio merma. Si salimos, recomendamos hacerlos con barbijo, mantener una distancia de hasta dos metros, mantener la limpieza del que salió, cuidar la ropa. Como sociedad nos enfrentamos a un nuevo desafío: ver si somos capaces de cumplir con estas normas”.En el mensaje grabado, el Presidente anunció además que en todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes continuarán con el aislamiento tal como fue hasta ahora, mientras que donde vivan menos de 500 mil habitantes podrían quedar exceptuados en caso de que cumplan con cinco requisitos.Estos requisitos son: que el tiempo de duplicación de casos confirmados debe ser inferior a quince días, que cada distrito disponga de un sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta, que la evaluación respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional sea positiva, que el porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no supere el 50% de la población total del departamento o partido, y que la zona geográfica esté definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.