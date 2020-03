Liberan Flow App para todos los clientes de Cablevisión

Se trata de un aporte más que contribuye a hacer más llevadera la cuarentena preventiva de millones de ciudadanos

Apertura del Pack Fox Premium + Contenido educativo

Con la liberación de estos contenidos y ante la emergencia mundial desatada por el nuevo virus, los clientes podrán contar con más de 1.900 horas adicionales de contenido y más de 60 series ( Homeland , The Walking Dead , This is Us , Britannia , entre otros), que podrán disfrutar desde cualquier dispositivo (celular, tablet, computadora o Smart TV).

Cablevisión anunció también que pone a disposición de sus clientes contenido educativo y recreativo para los más chicos y series para disfrutar con toda la familia. Puntualmente, el catálogo de contenido para todos los clientes de Cablevisión HD y Flow incluye:

+1.200 horas de contenido para los más chicos (como Disney, Nick, Cartoon, Discovery Kids, entre otros)

+110 horas de programas y documentales educativos.

+250 series completas para maratonear en las casas.

Clientes Personal: 1GB adicional

Sumándose al hashtag

Telecom anunció también beneficios en crédito y datos móviles para sus clientes Personal, luego de una serie de conversaciones que la compañía mantuvo con el Gobierno para acompañar el esfuerzo de los argentinos que permanecen en sus casas respetando el aislamiento preventivo.

Con el fin de seguir acompañando a sus clientes y sus familias en una situación excepcional frente al inicio de la cuarentena por el coronavirus, Telecom propuso estos beneficios para que sus socios sigan comunicados y conectados, accediendo a información valiosa, contenidos educativos y entretenimiento, a través de los servicios de Personal y Cablevisión Flow.

Durante los días que corren seguir conectado se hace más imprescindible que nunca, por eso la compañía decidió otorgar además 1 GB gratis adicional disponible para todos los clientes Personal con abono y/o factura, tanto para individuos como empresas. Y quienes tengan abono prepago, podrán acceder a un crédito de $100 mediante el servicio de Recarga SOS .

Los socios de Club Personal con líneas prepagas o abono fijo tendrán beneficios exclusivos en canje de puntos por crédito de $200, y los socios con líneas con factura tendrán beneficios en el reseteo de cuota de internet.