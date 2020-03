Buen tiempo con ascenso de temperaturas que podrían alcanzar los 33° esta tarde

Se espera una jornada con ascenso de temperaturas y aumentos repentinos de la nubosidad para la zona centro hacia la tarde y las demás zonas continuarían con cielo despejado.









Para el día de hoy no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0/3%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja.





Los vientos serán predominantes del este/noreste y provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 36km/h. Más importantes en zona norte.







Desde el amanecer las temperaturas se mantienen cálidas en zona sur. Se espera una tarde cálida y seca, con máxima esperada de 33ºC en Posadas y 33°C de sensación térmica, mínima de 16ºC en Bernardo de Irigoyen y 14°C de sensación térmica.







Miércoles 25 de marzo





Continúa el sistema de alta presión afectando la región, se espera que hacia la tarde con el ingreso de aire más cálido a la provincia aumente la nubosidad en el norte, mientras la zona centro/sur permanecería con cielo parcialmente nublado.







Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 0-6%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Bajo.

Vientos: predominantes del noreste en todas las zonas y provenientes del centro del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 20km/h. Más importante para la zona sur.







Temperaturas: amanecerá cálido y en ascenso. Se espera una tarde cálida, siendo la máxima esperada de 33ºC en Posadas y 33°C de ST, la mínima de 17ºC en A. del Valle y 16°C de ST.







Jueves 26 de marzo





Abundante nubosidad en la región, se espera cielo nublado a cubierto en toda la provincia, no habrá lluvias y la humedad aumenta.

Precipitaciones: no se esperan precipitaciones. Probabilidad de lluvias: 4/12%. Probabilidad de nieblas y neblinas: Baja

Vientos: predominantes del noreste, provenientes del sureste del Brasil. Se esperan intensidades leves/moderadas de hasta 22km/h. Más importantes en zona norte.







Temperaturas: amanecerá apenas cálido. Se espera una tarde cálida y seca, con máxima esperada de 33ºC en San Ignacio y 32°C de sensación térmica, mínima de 18ºC en San Vicente y 16°C de sensación térmica.







FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones