Alberto Fernández: "He tomado la decisión de que tomaremos la cuarentena hasta que termine Semana Santa"

"Vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Vamos a lograr seguir controlando la transmisión del virus", afirmó el Presidente en conferencia de prensa. "Es la recomendación que me hacen los expertos", afirmó posteriormente en línea con las palabras del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien había adelantado la posición unánime de los expertos en ese sentido "Todos los datos dicen que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día diez y el día catorce. Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo se cumpla hasta dos veces, es decir en dos ciclos", dijo, en referencia al tiempo que habrá transcurrido desde el inicio del aislamiento hasta su fin.De esta manera, añadió, vamos a tener "datos mas claros de como se incuba la enfermedad y cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus e incubaron la enfermedad. Así podremos atenderlos adecuadamente", reafirmó. "Por eso el aislamiento social, preventivo y obligatorio vamos a prolongarlo hasta que termine la Semana Santa. Es un largo camino que tenemos que enfrentar", agregó.Además, volvió a recurrir al uso de la metáfora bélica para señalar que "esto es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca donde a veces no esperamos". "Estoy seguro que esto tiene mucho sentido y si lo seguimos cumpliendo los resultados van a ser muy favorables", agregó."Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento de nuestra cuarentena y la comparan con aquellos países que pusieron tardíamente el aislamiento se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. No lo ha ganado el Gobierno, sino la sociedad argentina", apuntó.Por otro lado, Fernández saludó la postura de la sociedad en cuanto al acatamiento de la cuarentena: "La inmensa mayoría de la gente cumplió. Solo un grupo de gente se creyó más viva que otra y terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil y soportando un proceso penal que quedará en sus antecedentes".