Protocolo Provincial Coronavirus 2019-nCoV. Normativas de Vigilancia, diagnóstico, asistencia.

Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y teniendo en cuenta todas las instrucciones de bioseguridad y el equipo de protección personal apropiado para virus respiratorios. Las muestras recomendadas son aquellas del tracto respiratorio bajo, incluyendo esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal (cuando sea posible según los criterios médicos). Sin embargo, cuando no es posible la toma de estas muestras, las del tracto respiratorio alto también son útiles, como ser hisopado nasofaríngeo combinado con un hisopado orofaríngeo (los hisopos deben colocarse y transportarse en el mismo tubo con medio de transporte viral).





Prevención y control de infecciones en ambientes – hospitalarios



Aplicación de precauciones para todos los casos:





*higiene de manos





*uso de equipos de protección personal según evaluación de riesgo





*toser en el pliegue del codo





*descarte seguro de materiales cortopunzantes





*manejo adecuado del ambiente y de los residuos patológicos hospitalarios.





*esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios.





*implementación de medidas estrictas de control de infecciones y de contacto





Definición de áreas de espera específicas para los pacientes sintomáticos y ventilación ambiental frecuente y adecuada dentro de los establecimientos de salud

*limpieza del entorno hospitalario*separación de al menos 1 metro de distancia entre los pacientes*Implementación empírica de precauciones adicionales según mecanismo de transmisión:*Instituir las medidas adecuadas para evitar la transmisión por macrogotas y de contacto frente a casos sospechosos respiratorios

*Instituir precauciones de contacto y de microgotas/aerosoles cuando se realicen procedimientos tales como intubación traqueal, ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopia para casos.2009 – Vivas-Reyes, R., Ruiz, J. L., & Caraballo, R. Estudio teórico del virus del síndrome respiratorio agudo severo (sars) a través del uso de métodos de acoplamiento molecular. Revista Colombiana de Química, 38(3), 327-339.2020- Ministerio de Salud de la Nación. Argentina. Alerta Epidemiológica. SE4. Información sobre nuevo coronavirus circulante.2020 – Ministério da Saúde do Brasil / Organização Mundial da Saúde (OMS) / Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Documento elaborado pelos médicos infectologistas: Dr. Leonardo Weissmann, Dra. Tânia do Socorro Souza Chaves, Dr. Clóvis Arns da Cunha e Dr. Alberto Chebabo

