La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el coronavirus



El jefe de la agencia de las Naciones Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la decisión puede conducir a una mejor coordinación para combatir la enfermedad

Director-General of the World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference after a meeting of the Emergency Committee on the novel coronavirus (2019-nCoV) in Geneva, Switzerland January 30, 2020. REUTERS/Denis Balibouse