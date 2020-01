Apuñalaron al ex boxeador Jorge “La Hiena” Barrios en Córdoba



El ex campeón del mundo fue trasladado a un hospital de Capilla del Monte. Sufrió heridas cortantes pero está fuera de peligro. Buscan al agresor





“La Hiena” Barrios fue apuñalado esta madrugada en una cabaña ubicada en Capilla del Monte

El boxeador argentino Jorge, provincia de Córdoba, mientras celebraba el Año Nuevo. El pugilista debió ser trasladado a un hospital de la zona a raíz de las heridas cortantes sufridas, aunque se encuentra fuera de peligro.De acuerdo a la declaración del dueño de Los Olivos, el complejo ubicado del barrio El Zapato donde se produjo el incidente, el ex pugilista se había reunido con otros inquilinos para cenar y festejar el inicio del 2020. Sin embargo, cerca de las 2 se produjo una discusión que derivó en un pelea.Una de las personas que se encontraba en el lugar tomó una cuchilla de 20 centímetros y le dio tres puntazos a “La Hiena”, que terminó con heridas en uno de sus brazos y en el tórax.Luego de la pelea, el atacante robó un teléfono celular y una billetera con dinero y escapó.Fuentes de la investigación confirmaron a Infobae que Barrios “tiene heridas superficiales que no pusieron en riesgo su vida” y que va a ser dado de alta en breve. “Si está en condiciones, lo haremos declarar”, agregaron.Una ambulancia del servicio EMER de Capilla del Monte socorrió a Barrios y lo llevó de inmediato al Hospital Municipal Américo Luqui. Sus heridas son superficiales, pero quedará internado en observación durante el día de hoy para evitar complicaciones.“El paciente está en buenas condiciones. Tiene heridas cortantes por ahora sin compromiso para su salud. Vamos a tomarle nuevas imágenes para observar su evolución, pero en líneas generales se encuentra bien”, informó el director del Hospital, Gerardo Guerra.Según reconstruyeron los médicos de guardia que lo asistieron, el ex boxeador dijo que estaba en una fiesta y lo agredieron. “Llegó bajo el estado lógico de una persona que acababa de ser lastimada, pero siempre estuvo consciente”, contaron.