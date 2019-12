Ley de Solidaridad Social: el Frente de Todos anunció la eliminación del artículo 85

Al comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, previo al informe de los ministros del Gobierno, Martínez dijo que "en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional se elimina el artículo 85".



Este articulo no sólo fue rechazado por Juntos por el Cambio sino por otros diputados opositores agrupados en los Interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que suman una veintena de legisladores y son claves para la sanción de esta iniciativa.



"Anoche debatimos en el bloque del Frente de Todos la posibilidad de los cambios que se le pueden hacer al proyecto”, afirmó al respecto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa en una entrevista antes de ingresar al Congreso.



Sobre el quórum para que asuman los Diputados, Massa dijo que descuenta que habrá y "tendremos sesión para garantizar a los argentinos que el presidente Alberto Fernández pueda poner de pie al país"-



El diputado destacó además la posición del gobernador radical Gerardo Morales que"permite aventurar que la UCR va a ser respetuosa de las institutciones y no va a caer en la trampa" de Juntos por el Cambio de "evitar la jura de diputados que representan al pueblo".



"Mañana vamos a sesionar y no vamos a dejarnos atormentar. Aspiramos a quequienes defienden ideas diferentes, se sienten en el recinto, debatan y voten, rechacen o acepten", dijo Massa.



Agregó que no tenía dudas que "la democracia argentina" va a demostrar este jueves "madurez" y el Presidente "va a tener las herramientas que necesita para resolver problemas de jubilaciones, comercio, pymes, y deuda".