Noticias Misiones : Confirmaron el bono de agosto en Anses: mirá quiénes acceden

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) entregará un bono de $20.000 o Refuerzo de Ingresos a un grupo de personas y para acceder es necesario cumplir con algunos requisitos.



Mientras tanto, ya está definido el calendario de pagos de julio 2023 en donde Anses incluirá el bono de $17.000 a partir del día 3.



Además, el organismo que conduce Fernanda Raverta continúa con la entrega de los haberes correspondientes al mes de junio, siguiendo un calendario de pago establecido según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).



Se entregará el bono de $20.000 a:



Jubilados y pensionados

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC)



No es necesario realizar una inscripción, ya que su pago es automático para quienes cumplan estos requisitos:



Cobrar una jubilación, pensión, PNC o PUAM y tener ingresos que no superen el haber mínimo jubilatorio. Este grupo recibirá el bono de $20.000 en agosto.

Cobrar una jubilación o pensión con haberes que no superen dos haberes mínimos. Este bono decrecerá progresivamente hasta llegar a los $5.000.