Noticias Misiones : Misiones reclamó millonarios fondos a la ANSeS para caja previsional

Los fondos de enero no llegaron y tampoco se actualizó el mecanismo para determinar cuánto le corresponde a cada Caja Previsional ya que los gobernadores consideran que están recibiendo mucho menos de lo que deberían. Hay deudas de años anteriores. Misiones debió recibir unos $400 millones mensuales.



Un grupo de provincias entre las que se encuentra Misiones envió una nota a la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, para reclamarle por no haber enviado los fondos para compensar a las cajas previsionales en el mes de enero de 2023.

Además exigen que se actualicen los montos usando datos disponibles para simular el déficit y determinar con más precisión cuánto le toca a cada una. Los gobernadores creen que están recibiendo mucho menos de lo que correspondería.

En total fueron seis provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Corrientes y Misiones), las que enviaron una nota a través del Consejo Federal de Previsión Social (COFEPRES) por demoras en las transferencias acordadas dentro del régimen de sostenimiento de los sistemas previsionales provinciales.

“Ante la gravedad de la situación es que el Consejo Federal de Previsión Social envió una nota a las autoridades nacionales solicitando se les informe el estado de los procesos administrativos y/o presupuestarios para dar cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso”, dijeron las cajas provinciales en un comunicado publicado por Infobae.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, confirmó el reclamo a PRIMERA EDICIÓN y aseguró que se busca “cuidar la jubilación de los misioneros”.

El funcionario indicó a este Diario que son alrededor de $400 millones mensuales que la Nación debe remitir a la Provincia, cifra sin la actualización de 2023 inconclusa.

“Desde el año 2017 se dispuso por ley que el monto de las transferencias que debe realizar ANSeS a cada provincia surge de simular los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado nacional si el sistema previsional provincial en cuestión hubiera sido transferido a la órbita nacional”, se añadió desde las Cajas.

Por tal motivo, “la ANSeS está obligada, en base a información que aporta cada provincia, a simular cual sería el déficit que generaría el sistema provincial bajo la hipótesis de que se aplicara la normativa previsional nacional”.

“Como la ANSeS acumula una injustificada mora en realizar estos cálculos, los montos que vino transfiriendo quedaron muy desactualizados respecto al proceso inflacionario. En el caso de Córdoba, por ejemplo, durante el año 2022 se transfirió el monto calculado en base a información del año 2019”, explicaron desde el Consejo. La misma situación se replicaría a otras jurisdicciones. “Ante la gravedad de la situación es que el Consejo Federal de Previsión Social envió una nota a las autoridades nacionales”.

Actualización incumplida



Para evitar que la inflación erosione las transferencias que la ANSeS hace a las cajas previsionales provinciales, el Congreso dispuso la incorporación en la Ley de Presupuesto Nacional 2023 un mecanismo de actualización automática de sus montos, motivo por el cual las provincias sostienen que se está incumpliendo esa ley.

En enero no sólo no recibieron las transferencias sino que tampoco se actualizó el mecanismo. Además, aclaran que la norma estableció que el 20 de enero del corriente año se debía hacer la primera transferencia actualizada, sin embargo, “hasta la fecha la ANSeS no hizo ninguna transferencia a ninguna de las cajas provinciales”.

“No sólo no actualizó los montos, sino que suspendió el envío de fondos”, relató la nota dirigida a Fernanda Raverta y alerta que “esta decisión implica una violación de la ley con desestabilizantes consecuencias sobre la sostenibilidad financiera de la Caja”.