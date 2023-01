Noticias Misiones : El Enacom modificó las subas autorizadas de telefonía, internet y TV para que no superen el 4% mensual

Mediante la resolución 2494/2022 publicada en el Boletín Oficial Mediante la resolución 2494/2022 publicada en el Boletín Oficial

👉El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) resolvió modificar los incrementos autorizados la semana pasada a las empresas prestadoras de servicios de telefonía, internet y televisión, de manera que los mismos no superen el 4% mensual, en línea en las metas de precios del Ministerio de Economía., el ente regulador modificó los aumentos dispuestos del 9,80% a partir del 1° de febrero próximo y del 7,80% desde el 1° de abril para que los mismos sean de forma escalonada y “a efectos de compatibilizar los incrementos máximos con la política económica vigente”.De esta forma, según la nueva disposición, los aumentos que podrán aplicar las licenciatarias en cualquiera de sus planes de modalidades pospagas y mixtas, serán de hasta 4% a partir de este mismo mes de eneroEl mismo tope regirá para febrero, mientras que, en marzo y en abril las prestadoras podrán aplicar incrementos de hasta el 3,50%, siempre tomando como referencia el valor del mes anterior.En sus considerandos, la resolución hizo referencia a los diversos acuerdos alcanzados recientemente por el Ministerio de Economía bajo el programa Precios Justos, que también establece topes de aumentos del 4%, con el fin de atacar la inercia inflacionaria.“Se ha tomado conocimiento de los convenios de acuerdo de precios firmados recientemente por la Secretaria de Comercio”, se indica, y se señalan, como ejemplos, a los entendimientos alcanzados con el sector farmacéutico, de indumentaria, fabricantes de zapatillas y empresas productoras de insumos industriales básicos.Con el nuevo esquema de aumentos, el Enacom afirma que se “alinea con las políticas implementadas por el Gobierno nacional y ejecutadas por el Ministerio de Economía, con el objetivo de poner orden en los precios y llevar previsibilidad y alivio a los argentinos y argentinas”, procediendo “en consonancia con el sendero de reducción de la inflación”.Debido a los tiempos y la entrada en vigencia de los aumentos, la modificación en la pauta de los mismos no fue aprobada bajo reunión de Directorio del Enacom, sino que fue a través de un acto administrativo “ad referéndum”.Del mismo modo, por los plazos legales que las licenciatarias tienen para comunicar las variaciones de precios, se admitirá “cierta flexibilidad” en la difusión de los mismos para la primera variación de precios de este mes.Además de los topes de aumentos, el Enacom modificó los valores máximos para los planes prepagos.Se establecieron a partir del 1° de enero valores máximos para la recarga de 50 megabits (MB) de datos móviles por día de $ 41,04 (anteriormente $ 39,50); segundo de voz $ 0,63 ($ 0,60) y mensajes de texto (SMS) $ 8,21 ($ 7,90); en todos los casos con impuestos incluidos.Para los aumentos se tuvieron en cuenta “el contexto económico” y las “dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”Con los sucesivos aumentos mensuales, a partir del 1° de abril la recarga de 50 MB podrá cobrarse $ 45,72; el segundo de voz $ 0,70 y SMS $ 9,14.Para los aumentos se tuvieron en cuenta “el contexto económico” y las “dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, según se señala en los considerandos de la resolución.La actualización se fundamenta en función de “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las licenciatarias”, al igual que los índices de capacidad adquisitiva de los usuarios.Previamente para octubre pasado y para este mes de diciembre, el ente regulador autorizó aumentos de hasta 19,8% y de hasta 9,8%, respectivamente, que se sumaron a otros dos incrementos de 9,5% que fueron aplicados en las facturas desde el 1° de mayo y el 1° de julio, respectivamente.Los topes de aumentos aplican mayormente para pymes, cooperativas y empresas menores, ya que algunas de las grandes firmas, como es el caso de Telecom, recurrieron a amparos y medidas cautelares para no cumplir con los mismos pudiendo así incrementar sus facturas por encima de estos límites.(Fuente: Telam)