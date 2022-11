ANSES :Pagos de Anses entre el 22 y 25 de noviembre luego del feriado

DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 7: 22 de noviembre

DNI terminados en 8: 23 de noviembre

DNI terminados en 9: 24 de noviembre

Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 24 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 25 de noviembre

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 7 de noviembre al 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)



Todas las terminaciones de documentos: 8 de noviembre al 12 de diciembre





IFE 5: FECHAS CONFIRMADAS DE NOVIEMBRE



ANSES confirmó que el cronograma de pagos del bono de $45.000 por Refuerzo Alimentario empezará el 14 de noviembre y se desarrollará según terminación de documento. En noviembre se pagará la primera cuota de $22.500 e igual monto se pagará en diciembre 2022.



Por el momento, ANSES no confirmó una fecha de cierre de la inscripción al bono de $45.000 por Refuerzo Alimentario, ya que no quieren dejar afuera a personas que tomen conocimiento del pago después del pago de la primera cuota.



En ese sentido, si bien aún no es oficial, se está evaluando la posibilidad de dejar el registro abierto y si, en caso de que se llegara a anotar una persona que coincida con los requisitos para recibir la asistencia posterior al primer pago, pueda cobrar los $ 45.000 del Refuerzo de forma íntegra con la segunda cuota de diciembre.



El pago del bono se hará a través de una cuenta bancaria (CBU) y las personas que no cuenten con una serán asistidas por Anses para abrirles una en la institución que les quede más cerca o que sea de su conveniencia y se les realiza un seguimiento del proceso de bancarización, para asegurarse que puedan cobrar el dinero.



Requisitos para cobrar bono de $45.000No tener trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales)

No cobrar jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales).