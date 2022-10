POLÍTICA Milei: “Voy a ser el próximo presidente de la Argentina”

Milei: “Voy a ser el próximo presidente de la Argentina”



POLÍTICAencabezó su primer acto en el norte argentino ante la presencia de unas 30 mil personas. En esta ocasión fue en la plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán y estuvo acompañado por Ricardo Bussi, referente de Fuerza Republicana. “Voy a ser el próximo Presidente para sacar a la Argentina del pozo”, exclamó.También se pronunció a favor de Jair Bolsonaro en Brasil y pidió la vuelta de Donald Trump al poder en Estados Unidos.“Si algo tiene de maravilloso estar en esta provincia es que es una tierra que respira libertad. Hace más de 200 años, 29 patriotas declararon la independencia para sacarnos de encima el yugo opresor de la monarquía española. Es increíble que 200 años después tengamos que seguir peleando por la libertad, pero no porque estamos siendo esclavizados por alguien de afuera, si no porque estamos siendo expoliados por la casta y la corporación política”, afirmó el economista libertario.“No hay nada más injusto que la justicia social. Implica un robo y un trato desigual ante la ley. Es un modelo repugnante y decadente que hace que a los que laburamos nos vaya mal y que les vaya bien a los parásitos de la política”.Contra “la casta”“El año pasado cuando me encontraba en el debate de diputados por la Ciudad presenté el modelo de la casta. El mismo se basa en un principio que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que cuando las necesidades son infinitas y los recursos finitos se produce una inconsistencia”.“El déficit fiscal lo quieren financiar con endeudamiento. Esto es injusto e inmoral. Implica impuestos futuros que serán pagados por las generaciones venideras. Cuando no se puede contraer deuda se recurre a la emisión monetaria. Este gobierno es el máximo estafador emitiendo dinero, es un gobierno ladrón”.“Cuando ya nadie nos presta, ni se puede emitir, los políticos vienen compungidos y dicen hay que hacer el ajuste. Pero nunca lo hacen ellos, si no los que laburamos. Esta vez les decimos que el ajuste lo hará la política”.