Economistas estiman una inflación superior al 6% para agosto en Argentina

Luego de que se conociera este jueves 11 de agosto el Índice de precios al consumidor (IPC), el cual aumentó 7,4% mensual, según el INDEC, economistas consultados afirmaron que la suba de precios se mantendrá elevada en agosto y esperan hasta un alza de 6,3%.





Desde la consultora Ferreres proyectan un 6,3% para agosto considerando que la primera semana fue muy mala, “con una variación de más de 3%”, en particular, con un fuerte impacto del transporte, que subió 40% en colectivos y trenes y de prepagas entre los regulados, pero también con alzas significativas en indumentaria y en materiales para la construcción.



En tanto, la consultora Eco Go estima una inflación del 6,1% para agosto. “Todavía es un dato bastante preliminar igualmente, pero esperamos que se ubique por debajo de la inflación de julio”, destacaron.



“Respecto a los rubros que más presionan sobre la inflación del octavo mes del año se destacan salud -que se ve impactada por la suba del 11,3% de prepagas-, transporte y comunicaciones -vinculado a la suba del boleto del colectivo y tren- y esparcimiento, que fue una de las categorías con más subas el mes pasado por la suba del tipo de cambio y las vacaciones de invierno”, analizaron.



Un poco más moderada fue la proyección de Ecolatina, que para agosto proyecta una inflación desacelerándose a la zona del 6%.



“A la fuerte inercia que arrastra el fenómeno inflacionario se le sumará la tracción de los incrementos en las tarifas de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (+40%), prepagas (+11,3%), expensas (+8% en promedio). A esto se le sumará una nueva aceleración del crawling peg, en un contexto de escaso poder de fuego de las medidas de control frente a la falta de un ancla robusta que estabilice las expectativas”, destacaron desde la consultora.



Por debajo de la estimación de Ecolatina se ubicó la de la consultora Econviews, la cual proyectó un 5,9% para agosto.



En ese sentido añadieron que el foco estará puesto en la evolución de los alimentos en las próximas semanas, cuyos precios en julio se aceleraron fuertemente y tuvieron la mayor incidencia en la inflación.



(Fuente: Ámbito)