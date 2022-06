Paro de transportistas: se agrava el conflicto por el gasoil y aumentan los cortes de ruta

La protesta de los camioneros cobra fuerza a medida que pasa el tiempo y no llega una solución oficial. En San Nicolás el jueves hubo filas de hasta 20 kilómetros de largo.









A falta de una solución oficial al desabastecimiento de gasoil, los transportistas continuarán este viernes con los cortes de ruta en diversos puntos del país, como por ejemplo Tucumán, San Nicolás, Villa Constitución y Rafaela (Santa Fe), Entre Ríos y San Juan.

Un camionero que está varado sobre la autopista Buenos Aires-Rosario a la altura de San Nicolás dijo que “me pidieron 165 pesos por el litro de gasoil. Por eso el reclamo es justo, pero si reclamamos cortando la ruta jodemos a los demás. Deberíamos hacer esta medida de fuerza pero sin mover los camiones de las sedes de las empresas”.

Asimismo, el chofer de otro camión señaló: “En una estación de servicio me quisieron cobrar 210 pesos el litro de gasoil. No lo compré, pero igualmente uno tiene que cargar sí o sí en algún lado. Es una vergüenza”.

Por su parte, un transportista boliviano reveló que ellos traen gasoil directamente desde su país y con eso evitan la necesidad de cargar en la Argentina. Sin embargo, tanto él como sus colegas argentinos y de otros países igual gastan combustible por tener prendidos sus vehículos en medio de la ruta para enfrentar la ola de frío.

Además, está latente la continuidad de las medidas de fuerza por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), que el jueves llevó a cabo un paro y bloqueo en el acceso al puerto de Dock Sud.

Paro de transportistas: la postura del Ministerio de Transporte

En medio del conflicto, una fuente del Ministerio de Transporte consultada aseguró que “nosotros no tenemos nada que ver en esto”. “Solo actuamos como mediadores o nexos entre los gremios formalmente constituidos con personería jurídica y las cámaras empresarias del sector. Y a los reclamos se los trasladamos a la Secretaría de Energía e YPF, que se encargan del abastecimiento y el precio del gasoil”, insistió.

Sobre los siguientes pasos de su cartera, el vocero anunció: “Para el próximo miércoles convocamos a una reunión entre los sindicatos y las cámaras empresarias de transporte de granos, para que discutan los temas en agenda. Y uno de ellos podría ser que los transportistas pidan aumento en el precio del traslado de granos por el desabastecimiento de gasoil”.

Para el Gobierno la escasez de gasoil “tiene que ver con el crecimiento económico”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró el jueves que la escasez de gasoil “tiene que ver con el crecimiento económico” y dijo que “hay 14% más de demanda que la habitual”.

Cerruti vinculó al desabastecimiento con la mayor actividad de la industria, que planteó que necesitan más combustible por mayor actividad.

Aseguró que, por eso, “se subió el corte de biodiesel permitido, y se tomaron medidas de exención impositiva para incentivar la producción”. Además anunció que “ingresarán tres buques con 55 mil metros cúbicos de gasoil”.