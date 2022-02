ANSeS volverá a exigir la libreta sanitaria y escolar para cobrar la AUH



Regirá a partir del 1 de marzo. Se suspenderá el pago de la asignación luego de tres libretas no presentadas, según precisó el titular de la UDAI Posadas, Mario Perié. Mientras tanto, cobran el 80% del beneficio.





A partir de marzo, las familias que perciben Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán volver a presentar la libreta sanitaria y escolar para poder recuperar el 20% de este beneficio retenido por el Estado. Vale recordar que durante la pandemia el Gobierno nacional dejó de requerir la presentación de esta libreta por chico pero, según confirmó el titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Posadas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Mario Perié, “ahora volverá a ser requerida como requisito”.







Al ser consultado sobre qué ocurrirá con este beneficio en aquellos casos donde los titulares no cumplan con estos requisito, Perié precisó que “seguirán cobrando la AUH con la retención del 20% durante tres períodos sin presentar la libreta y, al cumplirse este plazo y si aún no cumplieron con la presentaron, se suspende el beneficio”.







En tiempo, significa un plazo aproximado de un año y medio porque se requiera la presentación de la libreta cada seis meses.









Según datos oficiales, en Misiones se cobran 181.442 AUH y hay 96.629 titulares del beneficio. En total, el Estado destina 741,6 millones de pesos, solo en Misiones, para AUH (además se pagan 149.254 asignaciones familiares por hijo (empleados), 3.771 asignaciones familiares por desempleo, 22.025 asignación familiar por cónyuge y 793 asignaciones prenatales).







Perié recordó que “durante 2020 y 2021 no se requirió esta libreta por la pandemia y en su reemplazo se pedía una declaración jurada que, incluso, podía hacerse online; pero a partir de marzo de este año se exigirá esta certificación dos veces al año, esto incluye certificación sanitaria y, si el niño está en edad escolar, el certificado escolar que garantice que asiste a la escuela”.







En este contexto, señaló que “la razón de ser de solicitar esta libreta es conocer el estado de salud del niño y si tiene esquema de vacunación completo, además de constatar su asistencia a la escuela, dos cuestiones que hoy preocupan mucho por lo que es necesario volver a controlar”.





Fe de vida de jubilados



En sintonía con el regreso a la “normalidad” en cuanto al pedido de los requisitos para percibir asignaciones familiares, la ANSeS confirmó que no prorrogará esta vez la presentación de la fe de vida cada tres meses para los jubilados.







Al respecto, Perié confirmó que, a menos que el Gobierno cambie de opinión y resuelva una nueva prórroga, a partir del primer día de marzo volverá ser obligatorio para los jubilados presentar una fe de vida dentro de los 90 días para poder seguir cobrando sus jubilaciones y pensiones.







“Antes de la pandemia, ya se había cambiado la operatoria y se incluyó tres alternativas para cumplir con la fe de vida: acercándose al banco donde se cobra la jubilación donde se instalaron una serie de tótems donde se constata la huella digital del beneficiario, en ventanilla por ANSeS o utilizando la tarjeta de débito o crédito en cualquier comercio u organismo público”, recordó Perié.







Vale recordar que los que no hagan el trámite sufrirán la suspensión del cobro de haberes. Si bien no es difícil reactivarlo, puede generar una demora en el cobro de hasta 60 días.