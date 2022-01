Posadas - Barrio Belen de Itaembé Miní : Detuvieron a un hombre acusado de abusar de sus cuatro sobrinas

Posadas - Barrio de Itaembé Miní : Detuvieron a un hombre acusado de abusar de sus cuatro sobrinas





Un hombre fue detenido ayer tras ser denunciado por abusar sexualmente de sus cuatro sobrinas menores , señalaron fuentes del caso. Según el relato de las víctimas, los sometimientos se iniciaron hace unos 20 años y fueron reiterados hasta tal punto, que los últimos ataques se remontan a finales del año pasado.





Una reunión familiar con una discusión entre cuatro hermanas fue lo que hizo salir a la luz que todas habían sido blanco de los abusos por parte de su propio tío, un albañil de 51 años domiciliado en el barrio Belén de Itaembé Miní , según relataron las jóvenes ante los investigadores.



Según se desprende de los dichos de las víctimas, el individuo habría abusado de la mayor bajo amenazas de hacerle lo mismo a la hermana más chica y que le seguía en edad, y luego habría utilizado la misma intimidación para someter a la segunda joven, y así lo hizo con la tercera, indicaron las fuentes. Finalmente, a la más pequeña y cuarta de las hermanas la habría manoseado y la obligaba a tocarlo, siempre de acuerdo a las denuncias.



En todos los casos aprovechaba que sus sobrinas quedaban solas con él en su domicilio, agregó un vocero. Las denunciantes son todas de escasos recursos y el individuo las contrataba para hacer limpieza en la vivienda del señalado, ubicada en el citado barrio de Itaembé Miní.



El sospechoso tendría otras denuncias por violencia familiar.







Años de padecimiento



El pasado miércoles a la tarde, en una reunión entre hermanas la cruda verdad saldría a la luz. Esto fue relatado a la policía por la mayor de ellas, quien actualmente tiene 29 años.



En determinado momento, según manifestó la denunciante, una de sus hermanas adolescentes -de 16 años-, reclamó a las otras “porqué no hicieron nada, el tío me violó cinco veces”, indicaron las fuentes. Esto hizo que otras dos contaran que les había pasado lo mismo. Una de ellas, de 12 años, rompió en llantos y dijo que fue manoseada.



Todas coincidieron en que las amenazas eran las mismas: “si contaban algo les iba a hacer lo mismo a las otras”, entonces y por temor ninguna se animó a denunciarlo, hasta ahora. La joven de 29 años reveló ante los pesquisas que fue víctima de manoseos por parte de su tío desde que tenía 9 años, en tanto que su hermana de 19 también radicó denuncia, afirmando que fue violada desde los 14 por el acusado y que la última vez fue el pasado 23 de diciembre, añadieron las fuentes.



La madre de las víctimas radicó denuncia en representación de las menores de 16 y 12 años. Una quinta hermana de 11 años y siempre de acuerdo a las denuncias habría sido testigo de algunos abusos de sus hermanas, pero al parecer no llegó a ser víctima de los ataques de su tío.









