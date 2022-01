Diálogos con "José Tasa": ¿Hasta cuándo habrá una alta inflación en la Argentina y el futuro de las criptomonedas?

¿Qué va a pasar con la deuda con el FMI? El viaje de Cafiero a Washington, las previsiones de inflación y el ¿ocaso? de las criptomonedas.











Comenzó el 2022 en rojo para los tenedores de papeles argentinos. Muchos golpes en un verano que se presenta implacable y no por lo climático: existe una alta probabilidad de default con el FMI y el Club de París, una sequía en el campo y un contexto internacional complicado por el Omicron.

En una entrevista con el experto financiero que se escuda detrás del seudónimo de José Tasa surgen datos importantes para sobrevivir en lo financiero en el arranque del 2022. Esta semana estará marcada por las gestiones del canciller Cafiero en Washington , por la reunión -si no se cancela- entre el ministro Guzmán y la oposición por el acuerdo con el FMI y por la intervención del BCRA en el mercado cambiario. La escasez de dólares hace que empresas importadoras esperen una reducción de las Licencias Automáticas. Desde Punta del Este, presto a retornar a Buenos Aires, el experto además habló del derrumbe de las

y su futuro.

Periodista: Enero arrancó con alta temperatura en mercados…

José Tasa: Demasiado para mi gusto. El mercado no habría contemplado a pleno un default con el FMI. Muchos apostaban a un “acuerdo light” pero pocos, como quien le habla, anticiparon la tensión entre las partes y al probable default. Esta semana viaja Cafiero a reunirse con su par Blinken, del Departamento de Estado norteamericano. No se entiende mucho ese encuentro dado el acercamiento de Alberto Fernández a China y Rusia. Le han otorgado muchos negocios en energía y transporte a las empresas de esos países. Y Alberto Fernández viaja en dos semanas a reunirse con Putin y Xi Jinping. Una política exterior tan volátil como una criptomoneda.

Periodista: El tema pasa por el dólar oficial en el verano. ¿Cómo sigue?

José Tasa: En enero seguro el BCRA supera la prueba. Veremos febrero. No me animaría a apostar. Igual de tener que apostar pondría algunas fichas de que también el BCRA pasa febrero sin devaluar. Puede llevar las reservas líquidas a negativas y no pasa nada. Recuerde cómo dejó el kirchnerismo a las reservas del BCRA en 2015. El uso de los encajes en dólares o el oro contablemente puede ser tapado con el swap con China aunque no se ejecute. Igual creo que el BCRA dejará ya de gastar dólares en evitar que se dispare la brecha con el “contado con liqui” o el “dólar MEP”. Va a hacer un uso más “eficiente”, por decir una palabra, de las reservas. Es decir que aún si supera febrero, creo que la brecha va a ir en ascenso con el correr de los días. La estacional de la demanda de pesos pasa a jugar en contra desde la próxima semana. Recuerde que en diciembre de 2017 cuando el BCRA de Federico Sturzenegger baja la tasa de interés, todos pensaban que no había pasado nada con el dólar. Y en realidad era que la demanda de pesos estacionalmente había subido. Cuando a fines de enero de 2018 esa estacionalidad se da vuelta, empezaron los problemas cambiarios para la gestión de Macri. En definitiva, lo diría que vamos a ver una mayor “negatividad” de las reservas líquidas del BCRA, y un mayor cepo.

Periodista: ¿Cómo sería ese mayor cepo?

José Tasa: Ya empezó. Observe las restricciones que pusieron a los pagos de servicios al exterior. Había una fiesta ahí con acceso a dólares oficiales sin que hubiera realmente prestación de servicios. Es muy difícil controlar todas las operaciones de cambio. Siempre va a haber filtraciones. Hay mucha gente que está haciendo fortunas con la sobrefacturación de importaciones. Pero volviendo a su pregunta creo que en algún momento restringirán las Licencias Automáticas para importar. Es cantado. No va a ser la primera vez que ocurre. Y más adelante los cupos a importaciones. Algo de esto ya sucedió con las automotrices y el campo a los cuales el gobierno ya les aseguró que les dará la misma cantidad de dólares que en 2021. Falta que ello se extienda al resto de los sectores. La sequía este año complica al kirchnerismo. La liquidación de dólares por la soja puede ser menor en 4.000 millones frente a lo que se había previsto. Obviamente el mayor cepo además tiene un impacto en precios adicional al impacto del desborde monetario de 2021.

Periodista: La inflación se descarriló en diciembre…

José Tasa: Comenzó a descarrilarse. No hay milagros: si aumentan la oferta de dinero (emisión) por encima de la demanda, es obvio que subirán los precios. Es como discutir la ley de gravedad. Pero el kirchnerismo parece que se siente cómodo con el nivel actual de inflación. No hay cambios. Insisten con controles de precios y mantener la emisión de pesos para cubrir el rojo fiscal. La alta inflación en la Argentina está garantizada por lo menos hasta el 2024. El kirchnerismo no quiere tomar las medidas para que baje y hasta le diría se siente cómodo emitiendo pesos sin tener que coparticiparlos con las provincias y manteniendo discrecionalidad en el gasto público. La falta de Presupuesto 2022 tampoco les genera demasiados problemas. Al contrario le diría. Yo si fuera el gobierno estaría preocupado también por el contexto internacional, con tasas en el mundo en alza y las economías frenándose. Se vienen elecciones en Brasil. Hay ruido por todas partes. Sería muy cauteloso con las inversiones.

Periodista: ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Fin de fiesta?

José Tasa: Es que ya tienen una alta correlación con las acciones. Una suba de tasas en el mundo las afecta como al Dow Jones o al Nasdaq. La masificación tiene ese costado negativo para el planeta cripto. En esta ocasión creo que le va a costar mucho al bitcoin volver a acercarse a los u$s 60 mil. El mundo financiero es otro con la suba de tasas que se viene en EE.UU. Ni le cuento si la inflación se mantiene en niveles elevados. El mercado apuesta a que rápidamente la inflación norteamericana volverá a niveles normales. La tasa a 10 años del Tesoro es de 1,75% aproximadamente. Pero, ¿y si ello no sucede? Hay que tener cuidado.

criptomonedas