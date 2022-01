Comenzó la venta de entradas para el Mundial de Qatar 2022: los precios y cómo comprarlas





👉 La FIFA abrió este miércoles la posibilidad a todos los fanáticos del planeta a presentar sus solicitudes para obtener tickets para la Copa del Mundo.











Ya empieza la cuenta regresiva para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, el evento más esperado por los fanáticos del fútbol de todo el planeta que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Este miércoles a las 13:00 de Doha (10:00 GMT), se abrió la fase de presentación de solicitudes de entradas, con una gran variedad de opciones y precios reducidos principalmente para residentes locales y trabajadores migrantes.

Hasta el 8 de febrero, se podrán presentar solicitudes en el sitio oficial de la FIFA durante esta primera ventana, sin resultar relevante la fecha en que se envíen las peticiones, ya que todas las entradas pedidas se asignarán una vez concluida la fase. En el caso de que la demanda exceda la oferta disponible para el mercado nacional o internacional, los tickets se adjudicarán mediante una selección aleatoria.

Todos los hinchas solicitantes recibirán una comunicación antes del próximo 8 de marzo, donde se les informará de si su solicitud ha sido aceptada parcialmente o por completo –o mismo si ha sido rechazada– y se le darán más instrucciones para seguir con el procedimiento para abonar las entradas asignadas.

Según la política implementada por la FIFA, similar a la que se llevó a cabo en últimas tres anteriores ediciones del Mundial (Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010), se ha reservado una categoría de precios especial para los residentes del país anfitrión y los trabajadores migrantes, quienes podrán adquirir boletos a partir de tan solo 11 dólares. En cuanto a los aficionados comunes, abonarán unos 69 dólares para partidos individuales y una entrada para la final podría costar hasta 1.607 dólares.

También se podrán solicitar boletos para seguir a un determinado equipo, abonos para cuatro estadios diferentes en días consecutivos o entradas para sectores especiales en los estadios. El pago se realiza con tarjetas de crédito internacionales una vez que son adjudicadas.

Antes del sorteo de Mundial de Qatar 2022, que tendrá lugar el viernes 1 de abril, está previsto que los aficionados dispongan de una segunda oportunidad de conseguir localidades durante una fase de venta por orden de solicitud. Después del sorteo se abrirán paulatinamente las siguientes fases de venta, que incluirán productos adicionales: entradas de seguidor, para los que deseen sentarse junto a los demás hinchas de su selección; y condicionales de seguidor, para los que reserven un billete para uno de los posibles encuentros de su equipo en las rondas eliminatorias incluida la gran final.

Dadas las cortas distancias entre los estadios, Qatar brindará a los hinchas la oportunidad de presenciar más de un partido al día durante las primeras fases de la competición. En la fase de venta de entradas que empezará después del sorteo, los aficionados podrán inscribirse para más de un encuentro diario, pero no podrán ser consecutivos.

Con el objetivo de que los hinchas aprovechen este Mundial, la FIFA eligió reducir los límites de entradas por unidad familiar que estaban en vigor en Mundiales anteriores. Ahora un mismo hogar puede adquirir hasta seis boletos por partido y un total de 60 entradas en toda la competición. ”Se trata de un Mundial para Qatar, para la región y para el mundo, de manera que los tipos de entradas presentados hoy responden al objetivo de la FIFA de llevar el deporte rey a tantos aficionados de todo el planeta como nos sea posible”, afirmó Fatma Samoura, secretaria general de la FIFA.

Para este Mundial será obligatoria para entrar al país la Tarjeta Hay’ya (Fan ID), acceder a los estadios (junto con la entrada preceptiva) y, entre otras ventajas, desplazarse gratis los días de partido. Todavía la FIFA y el gobierno qatarí no anunciaron cuáles serán las directrices de salud sobre la pandemia de COVID-19.

“Todos los asistentes deberán seguir las indicaciones sobre viajes de las autoridades qataríes y las directrices del Ministerio de Sanidad de Qatar. Antes del comienzo de la competición se comunicará información completa sobre las medidas de seguridad contra la pandemia”, apuntó la FIFA.

Los organizadores han pronosticado que llegarán hasta 1,2 millones de visitantes para alentar a los 32 equipos, mientras la variante Ómicron sigue causando estragos en muchos países. Se han construido siete estadios y uno se ha reformado, pero como no habrá suficientes hoteles, es posible que algunos aficionados tengan que alojarse en cruceros o residencias para el evento.