Calendario de pagos de la Anses para este jueves





La Anses informó que este jueves 2 se abonan Pensiones No Contributivas (PNC) y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos y Alimentario Pami. La Anses informó que este jueves 2 se abonan Pensiones No Contributivas (PNC) y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos y Alimentario Pami.