Apagón de internet: miles de dispositivos dejan de funcionar en las próximas horas





-Muchos smartphones podrían quedar desconectados de la red el jueves 30 de septiembre por un certificado que expira. Cómo evitarlo.













El 30 de septiembre de 2021 podría ser recordado como el día del “gran apagón cibernético”. Muchos teléfonos iPhone y Android, junto a otros dispositivos con más de ocho años de antigüedad, quedarán marginados de internet, ya que expira un certificado que garantiza el acceso a la navegación.

La causa del apagón es que Let's Encrypt, una organización sin fines de lucro que emite certificados que encriptan las conexiones entre los dispositivos e Internet, dejará de brindar soporte a un protocolo que va a quedar fuera de servicio.



Scott Helme, un reconocido investigador especializado en seguridad informática, detalló que los usuarios deberán actualizar el protocolo para dejar sin efecto la caducidad que impondrá la Autoridad de Certificación (CA).



La solución más simple es renovar los controladores. Fuera de la zona de riesgo están todos los dispositivos que fueron adquiridos a partir de 2017, ya que la mayoría cuentan con el ISGR Root X1, cuya fecha de caducidad es en junio de 2035.



Sin embargo, muchos equipos que han perdido la capacidad de modificación interna, ya sea porque fueron discontinuados por sus fabricantes, no tienen espacio disponible en la memoria o nunca se contempló este inconveniente, quedarán inutilizados.



Y está condena a muerte será definitiva, a no ser que se puedan modificar el software de forma manual por medio de un puerto USB y luego acceder a la configuración y encontrar en el menú la información que se quiera corregir.



Es así que, a partir de mañana, muchos teléfonos móviles, algunos modelos de computadoras, los primeros smartTV y viejas consolas que siguen usando el antiguo certificado, no podrán ingresar a Internet, lo que prácticamente los condena a la obsolescencia.



El otro problema es que, si no se actúa con rapidez, una vez que este certificado de autenticación raíz expire, los navegadores web ya no estarán habilitados para circular por la red.



Alerta roja

Los que están en alerta roja son aquellos equipos que tienen una versión de Windows XP actualizado con Service Pack 3 u otra anterior, los cuales pueden perder la función de navegación.



Lo mismo se aplica a computadoras con macOS en versiones anteriores a la de 2016 o teléfonos Android que, según las estimaciones incluiría un 30% de equipos, en su mayoría, modelos con sistema 2.3.6 Gingerbread.



Las PS3, por ejemplo, tienen un firmware que llega hasta la versión 4.88. A pesar que Sony lanzó una actualización en junio de este año, no especificaron si el certificado incluye la renovación.



Otros dispositivos en la lista de riesgo son: BlackBerry con versión inferior a 10.3.3, PlayStation 4 con sistema operativo anterior a la versión 5.0, Nintendo 3DS y Smart TV con sistema híbrido.



Pese a las medidas preventivas que se puedan tomar, Scott Helme, quien detectó esta falla, está seguro que “en algún lugar del mundo habrá un dispositivo que deje de funcionar”.



De momento no se tienen cifras del impacto que tendrá en el mercado tecnológico. Muchos de estos objetos tecnológicos son parte de lo que en la industria se conoce como la obsolescencia programada, es decir, la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto.



En México, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que es una acción de los fabricantes para que, tras un período de tiempo, calculado durante la fase de diseño, se vuelva inservible, induciendo a los consumidores a la compra de un modelo que lo sustituya.



Para aquellos que se empeñan en conservarlo, la reparación es muchas veces más cara que el producto o, en otras ocasiones, es imposible encontrar la pieza de repuesto que se precisa.