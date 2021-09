ANSES: quiénes cobran hoy miércoles 1 de septiembre

ANSES abonará Pensiones No Contributivas (PNC) y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos y Alimentario PAMI.

ANSES: Pensiones No Contributivas



ANSES: Programa Alimentario PAMI



La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), organismo a cargo de Fernanda Raverta, informó que este miércoles 1 de septiembre abonará Pensiones No Contributivas (PNC) y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos y Alimentario PAMI.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.Cobran este miércoles 1 de septiembre con DNI finalizados en 0 y 1.En el marco del Programa Alimentario PAMI, la ANSES abonará el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de PNC.