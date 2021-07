Correo Argentino: la empresa de la familia Macri repudió el fallo que decretó la quiebra















La empresa Correo Argentino SA cuestionó este lunes en duros términos el fallo judicial que decretó la quiebra de esa compañía del Grupo Macri y lo calificó como “la peor de las arbitrariedades”, al tiempo que consideró que de este modo se da “un paso más hacia Argenzuela”.



En un comunicado de prensa, la firma sostuvo que “horas después de que el ex presidente Mauricio Macri hiciera pública la ´persecución y venganza´ que el Gobierno nacional está llevando a cabo en su contra a través de la causa Correo, la Justicia comercial ha decretado la quiebra de la empresa, confirmando ´los atropellos, la corrupción y la venganza´ alertadas en el día de ayer”.









“La arbitrariedad es mayúscula porque, tal como puntualizó el ex mandatario, la compañía ofreció ´el pago del 100% de la deuda y el pago de todos los intereses de esa deuda, según la Justicia determine´, pero ´el procurador Carlos Zannini, actuando en contra de los intereses del Estado y de la gente, rechazó cobrar el 100% de lo adeudado´, insistiendo en cambio en ´la quiebra de la empresa´”, reseñó la compañía.



“Precisamente eso es lo que el Gobierno consiguió”, agregó, e indicó: “Hoy es un día nefasto para la Justicia comercial argentina. La quiebra fue resuelta por una jueza recusada, y requerida por la fiscal de Cámara que también se encuentra recusada. La quiebra se decretó a pesar de contarse con la conformidad de todos los acreedores de la empresa, excepto el Estado Nacional”.



Señaló la empresa Correo Argentino SA que “la injusticia es mayor cuando el Estado Nacional es el culpable de la presentación en concurso por sus incumplimientos y por haberse apropiado ilegítimamente de todos los bienes de la concursada. Ésta es la simple realidad”.



“Muchos argumentos jurídicos se escribirán de un lado y del otro, pero es increíble que el Estado se apropie de los bienes de una empresa, le deje las deudas y no acepte el pago del 100%, con lo que ahora la lleva a la quiebra. Todo por venganza e intereses políticos. Un paso más hacia Argenzuela”, resaltó finalmente la compañía.





Este lunes, la jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino SA, que había caído en concurso preventivo en el 2001. La magistrada dio por fracasado el proceso de salvataje, según informaron fuentes judiciales.



Fuente: Diario 26.