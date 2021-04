Se abren las inscripciones para formar parte de la PSA

Examen Clínico



Está orientado a relevar información sobre el perfil psicolaboral del postulante, con el fin de evaluar competencias necesarias para la función que irá a desempeñar en esta fuerza, conforme al Decreto 836/08 , en el Título III Capítulo 1 Arts. 12 y 13 y al Manual de Competencias, Resolución MSN 324/2018, donde se establecen los requisitos para el ingreso al Curso de Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Para ello se administra una batería de test proyectivos y de personalidad.Los postulantes que no reúnan las competencias no podrán proseguir con el proceso de selección.Para tal fin deberán concurrir a cualquier Centro de Salud público o privado. El listado de los estudios clínicos se enviará por correo electrónico una vez cumplimentado el Apto Psicológico.Exámenes médicos (entre otros)● Agudeza visual (inferior a 8/10 – 7/10 en cada ojo sin corrección – 10/10 con corrección).● Disminución mayor del 50% (cincuenta por ciento) del conducto auditivo externo.● Estatura (preferentemente): Hombres: min. 1.65 m máx. 1.95 m. Mujeres: min. 1.60 m máx. 1.85 m.“En caso de resultar no apto, el postulante no podrá proseguir. Asimismo la aptitud médica otorgada por el cuerpo sanitario del ISSA determina la continuidad en el proceso de selección”, informó la PSA.