Posadas: se notificaron 3 casos de coronavirus en el Colegio Roque González



El sacerdote y rector de la institución educativa, Juan Rajimón, confirmó que se notificaron 3 casos de coronavirus en el Colegio Roque González de Posadas. Si bien los compañeros de los que dieron positivo están aislados, no se suspenden las clases.





El viernes pasado se confirmó el primer caso positivo de coronavirus de un estudiante que asistió a clases y que pertenece al colegio Roque González. Juan Rajimón, el rector de la institución contó cómo actuaron y qué medidas tomaron una vez que se confirmó el contagio.







El rector explicó que una vez que recibieron la confirmación y el certificado de test positivo de Covid que se había realizado el alumno, inmediatamente se comunicaron los tutores de los chicos que asistieron a clases la semana pasada junto con este estudiante. Desde ese entonces todos están cumpliendo con el aislamiento social por lo menos por diez días más.







Además, contó que la semana pasada también el tutor de uno de los alumnos del nivel primario, dio positivo, por eso se les comunicó a los padres de los chicos que compartían la burbuja con este niño y se les pidió que permanezcan en aislamiento por precaución.







Aclaró que por el momento no tienen ningún docente, ni no docente que haya tenido Covid.





Coronavirus en el Colegio Roque González: los protocolos sanitarios que adoptó la institución



Admitió que les costó mucho trabajo la organización de todo el protocolo sanitario, sobre todo la parte que involucra el accionar de los chicos dentro de cada curso. En cuanto a esto, una de las medidas que adoptaron a pedido del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud es que los chicos asistan a clases divididos en burbujas.







“Es una situación donde hay muchos imprevistos, porque un alumno puede contagiarse, hay docentes con licencia, hay personal del colegio que también se contagió, entonces todo esto implica que existe una falta de personal. Por eso es muy complicado organizar, por ejemplo, la carga horaria y nos llevó mucho trabajo armar y articular todo esto”, reconoció Rajimón.







También contó que todos los estudiantes a partir del segundo grado de primaria en adelante, tienen la obligación de llevar siempre el barbijo puesto y antes de ingresar a la institución, deben esperar en la entrada cumpliendo con el distanciamiento (para eso señalizaron la vereda), hasta que el personal de la escuela les tome la temperatura y les rocíe con alcohol.







Además, contó que como medida sanitaria suspendieron las oraciones de inicio de clases y el izamiento de la bandera, para que los chicos vayan directamente a las aulas y comienzan las clases.







“Los recreos son escalonados, por ejemplo, cada curso tiene un grupo (para salir al recreo) a las 8:30, otro a las 8:45 y así van escalonando para que no se junten los alumnos en el mismo espacio”, explicó.





Compromiso con los estudiantes



A su vez, el rector señaló que como institución educativa están comprometidos con los alumnos para poder darle esa educación presencial segura y de calidad que les pidió el Gobierno Provincial, pero también para poder seguir ofreciéndoles ese espacio de encuentro entre todos.







Afirmó que es un desafío dar clases en estas condiciones, pero que están muy contentos de poder hacerlo dado que entienden lo que significa para los chicos poder encontrarse con sus compañeros luego de un año de no estar separados.







“Veo muchas ganas, los chicos tienen ganas de estar juntos, ganas de compartir con sus compañeros y hay que hacer un equilibrio en eso”, comentó.







Contó que una de las metodologías que están llevando a cabo para seguir manteniendo la presencialidad en las aulas es, que aquellos docentes que por algún motivo no pueden asistir, den clases desde sus casas de forma virtual a través de alguna plataforma web. Y, los chicos mientras participan de estas clases todos juntos desde la institución.







Para esto conectan una computadora, un parlante y un proyector en el aula y dejan a los chicos en compañía de algún ayudante de cátedra mientras se dicta la clase a distancia y controlan que se cumpla con todo lo estipulado.







Esta idea se les ocurrió teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación le pidió lograr “la mayor presencialidad posible en las aulas, con la flexibilidad que implica este contexto”, explicó finalmente el rector del colegio.





Reunión con padres para hablar sobre esta situación



Además, Rajimon contó que luego de este último contagio el equipo directivo y docente del colegio tiene pensado organizar reuniones con los tutores de los estudiantes para hablar sobre esta situación, dado que reconocen que prevenir los contagios no es solo una tarea de la institución.







Su idea es simplemente conversar y concientizar a las familias sobre la importancia de respetar fuera del colegio, las medidas sanitarias para poder seguir asistiendo presencialmente a clases.







“No nos sirve de nada que los chicos en los colegios estén cuidados y a la salida, en la calle, ya se saquen el barbijo o que asistan a grandes reuniones familiares donde no tengan ningún cuidado”, apuntó el rector.