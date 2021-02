Confusión y escrache a una estación de servicio de Posadas por un cliente que pagó por nafta que no le cargaron

Franco contó que mientras intentaba hablar con el empleado para hacerle entender que realmente pagó un servicio que no pudo utilizar, otro cliente se acercó quejándose de lo mismo. La única diferencia es que este segundo cliente había pagado una carga de mil pesos de nafta, pero al igual que el jubilado, nunca le cargaron.Ramón Franco, damnificado.Luego de esta situación que causó malestar, viralizó un audio donde denunció públicamente el hecho y recomendó a la gente que no intente cargar nafta en esta estación. “Pasé un mal momento y no sé por qué ocurrió eso, tendrán que investigar ellos”, señaló la víctima de estafa.Finalmente, el dueño de la estación de servicio se comunicó con Franco, le explicó la situación, le pidió disculpas y le devolvió en efectivo su dinero. Además, le comunicó que la empresa ya había tomado una decisión y los empleados habían recibido una sanción por no haber reconocido su error y por no creer en lo que el cliente les trató de explicar.Franco quedó conforme con sus disculpas y reconoció que quizás se excedió al enojarse tanto en ese momento, pero que su malestar fue tan grande debido a que para un jubilado es mucho haber pagado ese monto por un servicio con el que después no pudo contar.“Para mí que soy un jubilado es mucha plata. Pero le pido disculpas al señor Alonso si mis palabras fueron agresivas, pero que se ponga también en mi lugar” manifestó finalmente el jubilado.El dueño de la estación de servicios acusada de estafa aclaró la situación y pidió que el jubilado “viralice también un pedido de disculpas”Raúl Alonso, propietario de la estación de servicios donde un jubilado dijo haber sido estafado aseguró que la empresa no tuvo intenciones de perjudicar al durante una carga de combustible, que luego no fue efectuada. Señaló que el empleado tenía el comprobante de carga que figuraba en la computadora y por el cual aseguró que había sido realizado. Sin embargo, fue una falla en el sistema que no depende de ellos, sino de las computadoras de YPF, a las cuales no tienen acceso.