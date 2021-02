Casi el 40% del precio del paquete de yerba mate en góndola son impuestos

Según un estudio de la CAME sobre uno de los alimentos de la canasta básica. La mayor incidencia la tiene el IVA pero también suman Ganancias e Ingresos Brutos. El productor se queda con apenas el 22%.



Nota Por Primera Edición





Cuando se habla de la fuerte presión impositiva que aplican los Gobiernos sobre los productos, este efecto negativo se profundiza cuando se trata de alimentos de la canasta básica familiar.Por estos días, la Casa Rosada viene manteniendo una puja con organizaciones que representan al sector agropecuario respecto a la formación de precios, en especial de carnes y aceites.Pero un informe difundido en las últimas horas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró el alto costo impositivo sobre un producto que es masivo en Argentina y que influye en la economía misionera: la yerba mate.El análisis se realizó en enero pasado, sobre el costo de un paquete de un kilo en Capital Federal, con un precio promedio de $340,70. Para el estudio de precios, se tomaron los exhibidos en 15 puntos de venta de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando grandes cadenas (hipermercados) y comercios de cercanía (almacenes).De ese monto, un 39,3% representa impuestos nacionales y provinciales. El resto a costos de la cadena yerbatera (del productor a la góndola de un comercio).La mayoría son nacionalesSobre ese casi 40% de carga impositiva excesiva, el 78,08% son impuestos nacionales y el 21,92% provinciales. La mayor incidencia entre los tributos específicos de la cadena de valor de la yerba mate la tiene el IVA con el 53,58%. Lo sigue Ganancias con el 24,50% y el 21,92% es por Ingresos Brutos“Para optimizar el análisis, se consideraron únicamente los gravámenes a la producción y la comercialización de yerba mate, desestimándose aquellos que gravan las instalaciones, las operaciones comerciales, el patrimonio de los propietarios o cualquier otra cuestión secundaria”, explicaron desde la CAME.¿Cuánto significa en el precio lo que se paga al productor? Según la entidad mercantil empresaria apenas el 22,4% ($76,6). El costo por sapecado, secado y canchado es el 7,6% ($25,9); la molienda y envasado el 11,1% ($37,7); el mayorista el 10,7% ($36,6); y el minorista el 8,9% ($30,1).Si el Gobierno nacional decidiera quitar impuestos al paquete de yerba, el consumidor se ahorraría casi $134 de los $340,70.Según el estudio, del precio que cotiza en góndola, el 17,8% ($60,7) corresponde a ganancias netas y el 42.8% ($145,8) a costos.El director de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez, aseguró ante la presión impositiva: “Queda claro que los productores de alimentos no somos formadores de precios. La atención no debiera centrarse en nosotros, sino en repensar el esquema impositivo, lo que beneficiará tanto al consumidor como al empresario agroalimentario”.Cuánta yerba abasteció al mercado interno en 2020Según los datos recientes difundidos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se comercializaron 268.857.850 kilos del producto en todo el 2020. Eso incluyó en paquetes como en saquitos o soluble.Fueron unos 8 millones de kilos menos que los comercializados en 2019 dentro del país.