Urgente - Detenido por asalto en Ñu Porá se cosió la boca

Detenido por asalto en Ñu Porá se cosió la boca



“Pucho” (31), realizó la medida de protesta en la celda de la seccional Decimocuarta. Había sido apresado el martes tras un allanamiento en el barrio A 3-2. Este mes tres detenidos ya habrían hecho lo mismo en señal de protesta







Nota Por PRIMERA EDICIÓN



Apenas horas después que fuera detenido, el sospechoso de haber asaltado a una familia del barrio Ñu Porá tomó una medida extrema que ahora entorpece la investigación. Literalmente se cosió la boca para protestar por su detención y de modo simbólico dar a entender que no piensa delatar a sus cómplices.





Se trata de un hombre de 31 años conocido con el alias de “Pucho”, quien dentro de la celda de la seccional Decimocuarta se valió de un piercing para perforarse los labios con el filamento. Esto fue advertido por los guardias de la comisaría, quienes de manera inmediata solicitaron asistencia para que profesionales revisaran la lesión que se provocó. La herida fue controlada y el detenido permanece tras las rejas pero bajo observación hasta que desista de la medida de protesta. Según pudo saber este Diario, el sospechoso habría manifestado que no iba a ser “buchón” de sus “compinches” con los que cometió el atraco.



La investigación del caso es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción 6 a cargo del magistrado Ricardo Walter Balor. Se aguardaba que el detenido pudiera ser trasladado hoy para la declaración indagatoria, pero debido a su actitud el proceso se verá demorado.



Fuentes señalaron a PRIMERA EDICIÓN que este mes ya ocurrieron tres casos de detenidos que se cosieron la boca en señal de protesta. Los otros eran investigados como cómplices en un hecho de robo. Esta modalidad no es extraña para la Policía ni la Justicia, quienes deben aguardar que los detenidos finalicen la misma por propia voluntad, dado que no se los puede obligar de forma compulsiva a que lo hagan.



“Pucho” está sindicado como uno de los tres integrantes de la banda que irrumpió en la madrugada del 10 de enero en una vivienda en construcción ubicada a metros del acceso sur y de la seccional Quinta. Un matrimonio, su hija y otro menor de edad se encontraban en el sector del quincho cuando los ladrones entraron efectuando un disparo. Tras apuntarles con un arma y “por favor” pedirles colaboración, se apoderaron del celular de la mujer, sus alhajas, cuatro mil pesos en efectivo y escaparon en una Ford Ranger.



Usaron ropas que usan las fuerzas de seguridad. Precisamente en el allanamiento en el barrio A 3-2 donde detuvieron a “Pucho”, secuestraron ese tipo de prendas, un revólver calibre 38, balas de plomo desnudo y el celular de la víctima.