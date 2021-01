Posadas suspendió eventos en locales gastronómicos ante el aumento local de casos de Covid 19

Posadas suspendió los eventos sociales, culturales, espectáculos eventuales, shows, que se desarrollen en los sectores gastronómicos, bares y heladerías a partir de este martes y hasta que se adopte una disposición en contrario.







Lo hizo la Municipalidad de Posadas mediante el Decreto 33/21. Por otra parte, los locales de dicho sector que ofrecen servicio de mesa, no podrán exceder de un máximo de 5 personas por mesa, quedando sujeto su incumplimiento a las sanciones que se originen conforme a Ia normativa legal vigente del Orden Municipal.



Se ratifican además las medidas de bioseguridad e higiene a cumplir por parte de los establecimientos comerciales de los sectores Gastronómicos, Bares y Heladerías, a saber:



Control de Temperatura a los clientes que ingresan a los locales, como así también la correcta higienización o desinfección de manos con alcohol diluido al 70/30 con agua.



Todo local debe poner a disposición en todo momento) de los clientes de los elementos de bioseguridad: Alcohol en gel, alcohol o lavandina diluida con agua para Ia higienización de las manos y/o desinfección de objetos.



Las personas que concurran a los establecimientos deberán ingresar con barbijos o tapabocas, los que no podrán quitarse hasta el momento de tomar asiento, asimismo deberán utilizarlo si se desplazan dentro del local y al momento de abandonar el lugar.



Todos los que desempeñen algún tipo de tarea en dichos locales, sin importar la misma, es decir mozos, cajeros, cocineros, ayudantes, auxiliares y/o cualquier otro trabajador del establecimiento, deberá usar barbijo o tapabocas.



Se recomienda exhibir cartelería instructiva sobre las medidas de Seguridad para prevenir el contagio del Covid-19.



Dicha medida se adopta a raíz del avance progresivo local del virus y en pos de potenciar y maximizar, no solo la prevención, sino también las medidas de bioseguridad e higiene adoptadas en razón a la portación y contagio.





Ver Documento Aqui