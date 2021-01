Posadas : Pese a la habilitación de giro a la derecha, labran multas por cruzar en rojo

Pese a la habilitación de giro a la derecha, labran multas por cruzar en rojo

Las fotomultas continúan generando polémica en diferentes puntos de la provincia, principalmente en aquellas situaciones en las que los conductores, que jamás fueron notificados de las infracciones, se enteran de que deben pagar altos montos de dinero al momento de renovar la licencia de conducir o de efectuar la venta del rodado. Si bien siempre se planteó que los radares, ya sean fijos o móviles, se utilizaban para hacer prevención, hay casos que por el lugar en la que se localizan se induce a las infracciones con tintes recaudatorios, y no cumpliendo con la finalidad de prevención de tragedias.

Sin embargo, en los últimos días se sumó un nuevo capítulo, esta vez por el radar situado en avenida Alicia Moreau de Justo (ex 213) y calle 178. Según consignaron vecinos de la zona a El Territorio, la fotomulta se labra al momento que el semáforo habilita la luz verde para el giro a la derecha para ingresar al barrio Acaraguá, mientras el dispositivo permanece en rojo para quienes continúan el tránsito sobre Moreau de Justo. Y es en ese momento cuando la cámara interpreta que pasa en rojo cuando el conductor está habilitado para hacer el giro.

A la demora en la notificación, que en muchos casos llegan vencidas, se agrega que un mismo vecino de la zona cuenta con hasta cinco multas por hacer uso del giro a la derecha cuando el semáforo lo permite, situación que generó sorpresas en muchos de ellos al encontrarse con que deben pagar montos que superan los 30.000 pesos en total.

Ante esta situación, desde el Colegio de Abogados volvieron a insistir que en estos casos falta el debido proceso para hacer el descargo pertinente, además de por la demora de la notificación al presunto infractor, éste queda en una situación de vulnerabilidad.

Las quejas

Lo que debería descongestionar el tránsito terminó convirtiéndose en una pesadilla para muchos vecinos de las inmediaciones de la ex 213 y su intersección con la calle 178, donde está instalada una cámara de fotomulta.

“Tengo tres multas del mismo hecho, de girar a la derecha cuando el mismo semáforo me habilita el paso. En la foto, se ve que estoy girando cuando la flecha me permite y que no estoy cometiendo ninguna infracción. Pero me dicen que crucé en rojo cuando hago uso de la circulación que me permite el mismo semáforo. Es una contradicción que me cobren multa por eso”, narró Laura, quien es damnificada, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.

En su caso particular, una de las multas estaba vencida y asegura que nunca le llegaron las notificaciones de las presuntas infracciones cometidas en esa zona. Se enteró de la situación en la víspera de la renovación de su carnet, por lo que efectuó el pago voluntario. Agregó que otros vecinos debieron afrontar un acontecimiento similiar por la supuesta infracción.

“Antes me sentía segura con los semáforos, pero ahora tengo temor. Me quedo esperando el verde definitivo y de no hacer uso de la flecha de giro a la derecha, ya no quiero cruzar porque perdió para mí toda la seguridad que sentía para girar e ir a mi casa”, lamentó.

Otra vecina, que prefirió resguardar su identidad, contó a El Territorio su experiencia: “Tengo dos multas de las cuales no me notifiqué; una vecina encontró tirado por ahí y me dio, cuyo vencimiento son el 13 de enero -por mañana-. Cuando llego para hacer mi descargo, me dicen que tengo once multas, de las cuales cuatro vencieron en 2019. Ninguna de esas multas me llegaron a mi casa. Me dijeron que pasé en rojo el semáforo de la ex 213 y 178 cuando en la foto se ve perfectamente que giro cuando la flecha me da para girar a la derecha por calle 178, habilitada para el movimiento, por lo que pedí los videos de la cámara de esa avenida. Me dieron fotocopias en blanco y negro donde ni se ve la flecha y nada de la presunta infracción, que estoy segura que no pasé en rojo, doblé cuando estaba en verde”.

Añadió que hizo el descargo permitente al considerar que “no hay justificativos por las multas” cuando considera que no cometió ninguna infracción y que hizo uso de su derecho de giro.

“Me siento estafada completamente, porque no te dejan mucho margen. Sólo te permiten que se baje a un 50 por ciento el pago y nada más, pero el monto supera los 30 mil pesos, que es un dinero que uno lo utiliza para otras cosas. Es una estafa que hagan esto e indigna, que no te den margen y que ellos ni asumen su propio error”, manifestó.

Primacía recaudadora

Consultado por este matutino, Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogado de Misiones, recordó que este sistema se originó con fines de prevención de posibles accidentes y no con fines de recaudación.

“Hay como una suerte de extorsión en estos casos, porque uno se entera de la multa cuando vas a renovar el carnet o vender el auto. Y uno está apurado por la venta o de contar con el carnet y estas situaciones generan que, ante la duda, la persona termina pagando. El propio sistema de fotomulta genera abusos y se ejecutan las multas, que no se notifican”, dijo el letrado.

Señaló que lo que se muestra “es un comprobante de la infracción cometida por una persona presunta, que no sabemos si era el titular o no del rodado, pero falta la decisión administrativa. Y en eso ya ejecutan la multa cuando falta todavía procedimientos en el camino”.

En este sentido, desde el Colegio “se va a plantear ordenar el sistema, cómo y bajo qué norma se van a realizar las impugnaciones y trámites de apelaciones, porque con estos procedimientos hay una indefensa por parte del contribuyente, que no tiene la posibilidad de legítima defensa y es un procedimiento que se tiene que hacer. Hay muchos que los agarra desprevenidos, que tienen que hacer las ventas o que no quiere tener deudas, que son muchos en la provincia. Pero este sistema parece que va a los efectos recaudatorios y no de prevención, que es su función. Pero parece que se castiga al infractor o presunto infractor. Pero no se trata de una multa. Es un acta de comprobación, que le falta toda la parte de impugnación y la parte y decisión administrativa como para decir que es una multa. En ese sentido, debemos trabajar en hacer docencia sobre este tema y recordar que no es con fines recaudatorios sino de prevención”.

Y agregó: “Hay una falta del debido proceso y hay muchos que pagan desprevenidos. Pero hay que recordar que esto tiene todo un procedimiento que hay que hacer cumplir con las presuntas multas bajo este sistema”.

Ausencia o demora de notificaciones

En muchos casos, los automovilistas señalan que las notificaciones no arriban al domicilio o que, si llegan, lo hacen en proximidad a la fecha de vencimiento o incluso ya vencidas.

En las últimas semanas, en el puesto El Arco, la Policía de Misiones comenzó a notificar allí sobre supuestas infracciones cometidas y que fueran tomadas por fotomultas a partir de radares fijos o móviles. Esta situación alertó a muchos automovilistas, quienes denunciaron que fueron obligados a firmar esos avisos para continuar con su trayecto cuando ello debe realizarse en el domicilio del presunto infractor, para luego continuar con el debido proceso de derecho a defensa, acontecimiento que narró semanas atrás El Territorio.