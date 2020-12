Indignate : Aseguran que Cristina cobrará $ 100 millones en retroactivos tras la sentencia que le permite cobrar la pensión

Fallo judicial



Aseguran que Cristina cobrará $ 100 millones en retroactivos tras la sentencia que le permite cobrar la pensión











El ex director de Anses y secretario de Seguridad Social en 2017, Alejandro Chiti, dijo a Cadena 3 que lo calculó tras la sentencia que le permite cobrar dos pensiones a la vicepresidenta.







































Nota Por Cadena 3



"En su momento lo impedimos porque no se podían cobrar dos pensiones simultáneas. No fue una decisión infundada. El artículo 5 de la ley 24.018 expresamente establece que la asignación de privilegio para presidentes y ex es incompatible con toda jubilación y retiro.

Como Cristina Kirchner cobraba la pensión por Néstor, no podía cobrar una jubilación de privilegio por su propio mandato. La Justicia dictaminó lo contrario haciendo una interpretación que no comparto sobre ese artículo que establece la incompatibilidad.





Decisión polémica



Cristina Fernández de Kirchner cobrará dos jubilaciones





La incompatibilidad se aplica expresamente en caso de heredar una asignación de privilegio de un ex presidente.

Por estimaciones que yo hice, hablamos de 2 millones de pesos mensuales. No son al aire, las saqué de la propia demanda de Cristina. Ella dice que a tal fecha cobraba tanto y reclama determinada cantidad de dinero. Le aplique la movilidad general, similar a lo de los jueces de la Corte, y me da 2 millones sumando las dos.

A eso hay que sumarle el impuesto a las ganancias, algo que también reclama no pagar. Todo eso da retroactivo y yo lo estimo, y creo que me quedo corto, que son alrededor de 100 millones de pesos.

Amado Boudou tuvo más suerte. La gestión anterior le negó el derecho a la pensión, que es un privilegio por desempeñar con honradez la función. Un condenado por corrupto no puede cobrarlo. La administración del Tesoro a cargo de Zannini dio marcha atrás y decidió pagarlo.

Anses tiene la obligación de apelar esta sentencia. Quedará firme si no lo hace. El funcionario tiene la obligación de defender los intereses del Estado y el dinero público. Si en un caso particular uno actúa preservando intereses de un amigo o jefe, será pasible de la sanción que corresponda.



Nueva fórmula jubilatoria

Los jubilados este año perdieron entre un 5 y 15% del valor de sus haberes en un año. 130 mil millones fue el ajuste, entre mil y 18 mil pesos por mes. El haber está por debajo de lo que debería estar de acuerdo a la ley de Macri.

El aumento de marzo, el primero con la nueva ley, según estimaciones, también estará por debajo de lo que correspondería con la otra.

Hasta 2019, los jubilados tenían una ley que los protegía de la inflación, porque seguía el índice de precios, ahora lo borran de un plumazo y les pagarán en función de lo que recauden, los hacen socios del Estado. Lo convirtieron en una ruleta.



Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Fabio Ferrer.





Nota Por Cadena 3