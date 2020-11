Posadas : Habilitan prueba piloto en el Balneario Costa Sur de Miguel Lanús

La medida regirá para este sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre de 9 a 19 horas. Después de ese horario, los ciudadanos no podrán ingresar más al río, pero podrán permanecer en sus burbujas sociales, siguiendo las reglas de distanciamiento.En la prueba piloto la playa tendrá una capacidad permitida máxima de 2000 personas, con lo cual, una vez que el cupo esté completo, se cerrará el acceso. Para ingresar al predio habrá dos vías en las que se realizará control de temperatura y sanitización, la del puente peatonal y la de la ex estación, habilitada para el ingreso de vehículos. En tanto que en la playa también habrá puestos sanitizantes donde se les medirá la temperatura y se les realizará el rocío con bioalcohol en las manos. Quienes concurran deberán asistir con el barbijo puesto. Asimismo, en las filas también deberán respetar la distancia social.En el balneario habrá burbujas sociales, es decir círculos señalizados en la arena, distanciados entre sí, donde podrán ubicarse hasta 6 personas, incluido el sector de quinchos. Por ello a fin de mitigar la propagación y dado que por el momento no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, las medidas de distanciamiento o protocolos, revisten un rol de vital importancia. Entendiendo que la prevención es un compromiso de todos, se requiere la colaboración de la comunidad en el cumplimiento de las normas en todo momento.En ese sentido, el uso del cubreboca será obligatorio en toda la playa, salvo dentro de los círculos o a la hora de ingresar al agua. Para circular al resto de los espacios comunes (baños, bares, ingresos) se deberá utilizar el barbijo.En cuanto a los animales es importante recordar que no está permitido el ingreso con mascotas, salvo el caso de perros guías para personas invidentes.Para el caso de que se produzca un rescate se deberá adaptar las técnicas de salvamento para tratar de resguardar la integridad física del guardavida de cualquier riesgo de contacto, a fin de evitar la propagación del virus. La anticipación es vital para evitar un rescate, mediante la continua y correcta vigilancia.En vísperas a la temporada de verano, a las instalaciones con las que cuenta el balneario de Miguel Lanús y a partir de la evaluación del funcionamiento, el Ejecutivo considerará oportuno fijar nuevos mecanismos para dicha actividad, ofreciendo una alternativa más de flexibilización para los posadeños. Es por ello, que el Municipio solicita a la comunidad: responsabilidad y la colaboración para respetar las medidas de bioseguridad. Para el cuidado entre todos, la prevención sanitaria y el disfrute de las playas de manera segura.