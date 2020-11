La coartada que utilizó la funcionaria de Río Negro que fue sorprendida cuando trasladaba $3 millones en efectivo en una camioneta oficial

La directora de Energía Aislada, Verónica Picapietra, renunció ayer. En su descargo intentó implicar a un amigo. La Justicia Federal investiga un presunto “lavado de dinero”







El dinero que Verónica Picapietra trasladaba en una camioneta del gobierno de Río Negro fue decomisado por agentes de Gendarmería

Una funcionaria de la provincia de Río Negro fue sorprendida en un control de ruta con $ 3 millones en efectivo que trasladaba a bordo de un vehículo oficial, que en ese momento conducía el hijo de su pareja.La Justicia Federal dispuso el secuestro del dinero y este miércoles la mujer presentó un descargo en el que aseguró desconocer la existencia de los billetes. Como coartada dijo que un amigo le pidió que traslade una caja, sin saber que contenía todos esos billetes, que estarían destinados a la compra de un vehículo.La mujer se llama Verónica Picapietra, quien ayer mismo presentó su renuncia al cargo de directora de Energía Aislada de Río Negro. La camioneta Toyota Hilux dominio AC 968 WL fue interceptada en un control de ruta que Gendarmería Nacional había dispuesto en la localidad de Dina Huapi, sobre la ruta 40, a 20 kilómetros de Bariloche.El rodado, registrado por la provincia de Río Negro en el año 2018, contaba con toda la documentación en regla aunque, en una requisa que realizaron los uniformados, en la plaza trasera del utilitario detectaron una caja llena de billetes de distinta denominación.La plata estaba repartida en fajos, algunos de los cuales mantenían sellos de distintas entidades bancarias y otros sólo estaban agrupados con gomitas elásticas, sin identificación.En cuanto los gendarmes que dependen del Escuadrón 34º de Bariloche detectaron el dinero, consultaron al Juzgado Federal los pasos a seguir y recibieron como instrucción que debían secuestrar los billetes y contabilizarlos de manera minuciosa para labrar el acta formal.Fuentes judiciales indicaron que “el objetivo es determinar el origen del dinero, si está relacionado a una misión oficial y su destino”. No obstante, los primeros indicios señalan que la investigación del magistrado se orienta a una causa por posible “lavado de dinero”.“Secuestramos el dinero porque ninguno de los dos ocupantes de la camioneta pudo justificar su origen” señalaron fuentes de la fuerza que realizó el operativo.Veronica Picapietra junto a su esposo, Alejandro NahuelquinPicapietra dependía de la secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini, quien se excusó de brindar detalles del caso debido a que interviene la Justicia. Ambas funcionarias se encargaron de aclarar que el dinero “es de origen legítimo”.La titular del área no pudo explicar si Picapietra cumplía una misión oficial o si era un viaje particular, a pesar de que el vehículo está registrado a nombre de la provincia de Río Negro.“Toda la documentación que acredita el origen del dinero fue presentada ante el Juez Federal de Bariloche” se defendió la funcionaria.En su argumento aseguró que llevó el dinero “como un favor” a un conocido, quien le solicitó el traslado de una caja cerrada donde estaban los billetes. Incluso fuentes del Gobierno de Río Negro afirmaron que el hombre se presentó en el Juzgado Federal para justificar el origen del dinero y también el destino del mismo.

Picapietra fue designada en diciembre de 2019 por la gobernadora Arabela Carreras. Su esposo es Alejandro Nahuelquín, quien también formaba parte del gabinete rionegrino como director de Políticas Sociales Tradicionalistas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. A partir del episodio que involucra a su mujer, decidió apartarse del cargo hasta que se expida el Juez de la causa y también presentó la renuncia, que fue aceptada por la mandataria rionegrina.En diálogo con Infobae, desde el entorno de Picapietra dieron su versión: “No hay nada que nos preocupe, todo es demostrable. Incluso ella no está imputada en ninguna causa, es sólo una desprolijidad”.