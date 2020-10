Jerusalema: Letra en español y vídeo de la canción que ha pasado de éxito sudafricano a hit mundial

Master KG y Nomcebo, autores de JesusalemaLa canción Jerusalema se ha convertido inesperadamente en uno de los últimos hit mundiales y ya acumula más de 150 millones de reproducciones en Youtube.Es el tema más buscado en Shazam en el último mes y son innumerables los vídeos de Tik Tok o de Instagram con la coreografía de la canción, que se ha convertido en un challenge en el que gente de todo el mundo la baila. Pero ¿de dónde ha salido?Los autores de Jerusalema son Master KG , arista y DJ procedente de Limpopo, en Sudáfrica, y Nomcebo, artista del mismo país.

El tema se comenzó a escuchar en África y después dio el salto al resto de países gracias a la tecnología y las redes sociales.La letra de Jerusalema habla de Jerusalén como la ciudad soñada en la que estar en comunión con Dios, un canto a la vida. Y dice: "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí".LETRA DE JERUSALEMA EN ESPAÑOLJerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogarNgilondoloze | SálvameUhambe nami | Se fue conmigoZungangishiyi lana | No me dejes aquíJerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogarNgilondoloze | SálvameUhambe nami | Se fue conmigoZungangishiyi lana | No me dejes aquíNdawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquíMbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquíNgilondoloze | SálvameZuhambe nami | Ve conmigoNdawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquíMbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquíNgilondoloze | SálvameZuhambe nami | Ve conmigoNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameZungangishiyi lana | No me dejes aquíNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameZungangishiyi lana | No me dejes aquíNdawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquíMbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquíNgilondoloze | SálvameZuhambe nami | Ve conmigoNdawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquíMbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquíNgilondoloze | SálvameZuhambe nami | Ve conmigoJerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogarNgilondoloze | SálvameUhambe nami | Se fue conmigoZungangishiyi lana | No me dejes aquíJerusalema ikhaya lami | Jerusalén es mi hogarNgilondoloze | SálvameUhambe nami | Se fue conmigoZungangishiyi lana | No me dejes aquíNdawo yami ayikho lana | Mi lugar no está aquíMbuso wami awukho lana | Mi reino no está aquíNgilondoloze | SálvameZuhambe nami | Ve conmigoNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameZungangishiyi lana | No me dejes aquíNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameNgilondoloze | SálvameZungangishiyi lana | No me dejes aquí