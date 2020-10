IFE 4: Gobierno analiza la continuidad del bono de $10.000 que paga ANSES

"Es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos. Entonces lo que se nos ha incrementado mucho es el déficit primario, eso es cierto. Pero se nos ha incrementado como consecuencia de una pandemia impresionante y porque además tuvimos que poner en marcha un Estado absolutamente obsoleto" dijo el Presidente al respecto.Próximo lunes 12 de octubre.“Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI. Es un tema que esta en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta mas idónea, sostuvo Moroni en declaraciones radiales.Al ser consultado sobre si se analiza la posibilidad de reconvertir el bono del IFE en una Renta Básica Universal o un Ingreso Básico en la pospandemia, el ministro enfatizó: "Hay que empezar a definir los términos, si al hablar de un salario universal que signifique pagar a alguien por el solo hecho de ser habitante de Argentina, no"."Lo que estamos teniendo es unos 600.000 planes sociales asistidas por distintos programas, que son atendidos por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, vincularlos en un modelo de inserción del empleo a través de Potenciar Trabajo, eso sí", sostuvo Moroni.A días de que concluyó el pago de la tercera ronda del IFE, la posibilidad de que futuros pagos de la ayuda de $10.000 se circunscriban a un universo de jóvenes de entre 18 a 24 años es una de las opciones pero, por ahora, no está definido ya que la decisión del Gobierno es "no abandonar" a ningún argentino en medio de la pandemia.En tanto, ANSES debió salir a aclarar rumores sobre el pago del bono en octubre. "Ante distintas versiones de que el pago del IFE 4 se inicia el día 8/10 en conjunto con los beneficiarios de la AUH, nuevamente debemos aclarar que eso NO es cierto. Nunca ANSES ha confirmado ese calendario ni tampoco anunciado aún la continuidad o no del bono", explicaron fuentes oficiales.

"Se está pensando dentro del Gabinete Económico en cómo avanza la pandemia y en ver el impacto de los tres IFE en las familias y en la economía. Estamos evaluando si existe un cuarto pago del IFE o vamos a construir otras políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas", aseguró la titular de ANSES.En ese sentido, sostuvo que "el Gobierno piensa en la producción, el trabajo y el empleo como motor de la economía y quiere poner toda la energía y los recursos en generar más trabajo al acompañar procesos productivos".Sin embargo, aseguró que, mientras se conviva con la pandemia, "tenemos que ver cómo hacer para no abandonar a ningún argentino o argentina"."La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar la realidad. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirmó.Y agregó: "Todo se piensa en base a la pandemia. Están todas las opciones sobre la mesa".Por otra parte, señaló que el Gobierno trabaja en "todos los temas que hacen al sistema previsional y a la seguridad social y en pensar garantías básicas de desarrollo vital de los argentinos y argentinas".Al respecto, recordó que hoy la ANSES asiste a través de la asignación universal y familiar a la franja de los tres meses de gestación a los 18 años y, con jubilaciones y pensiones a las personas en edad de jubilar."Tenemos que ir pensando en otras poblaciones que, con una asistencia del estado, podrían desarrollar sus capacidades y potencialidades, como los chicos de 18 a 24 años que estudian en la Argentina", aseguró la titular de ANSES.Calendario de cobro AUH y Asignación Familiar por HijoDNI terminado en 1: viernes 9 de octubreDNI terminado en 2: martes 13 de octubreDNI terminado en 3: miércoles 14 de octubreDNI terminado en 4: jueves 15 de octubreDNI terminado en 5: viernes 16 de octubreDNI terminado en 6: lunes 19 de octubreDNI terminado en 7: martes 20 de octubreDNI terminado en 8: miércoles 21 de octubreDNI terminado en 9; jueves 22 de octubre