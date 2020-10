Ginés González García: "En la segunda quincena de octubre habrá dos medicamentos nacionales para tratar el Covid-19"











El ministro de Salud aclaró que los remedios no son específicos para el coronavirus, pero que son para un tratamiento "que funciona muy bien".







El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, adelantó que en la segunda quincena de octubre estarán disponibles dos medicamentos de producción nacional contra el Covid-19 y aseguró que “van a tener un efecto importante”.





González García habló sobre las distintas investigaciones que se vienen desarrollando contra el coronavirus y anticipó que “en la segunda quincena de octubre va a haber un par de medicamentos nacionales aprobados”, y aclaró: “No son específicos, pero son para un tratamiento que funciona muy bien”.



Con respecto a las vacunas dijo que: “Para fin de año o principios del año que viene vamos a tener vacuna. Con las vacunas quiero ser claro: nosotros estamos negociando con todos los proveedores, lógicamente con la exigencia de que tenga los estándares de aprobación exigidos a nivel mundial, no hay ninguna vacuna que haya logrado esto todavía”.



“Estamos comprando todo lo que tengan disponible cuanto antes. Por eso, yo confío en que vamos a tener un acceso importante en el mediano plazo. No falta nada, dos meses y medio o tres”, aseguró el funcionario al diario La Mañana de Neuquén.



González García hizo hincapié en que hasta que la vacuna contra el coronavirus se pueda distribuir en todo el país “lo más importante es la prevención, no hay muchos secretos: o aislamiento o protección personal o distanciamiento”.



También mencionó la importancia del rastreo y seguimientos de casos a través del Plan Detectar para bajar los contagios en las ciudades.



Sobre la tensión en el sistema de salud que se están viviendo en algunas provincias y ciudades del país manifestó que: “Ahora no necesitamos insumos ni faltan elementos, como respiradores, lo que falta es recurso humano. Por eso hay que cuidarlo mucho, porque es difícil de hacer, demora años en formarse, porque tiene más exposición al riesgo que el resto”.



En cuanto al balance que hace del trabajo que se hizo el Gobierno desde que se declaró la pandemia en la Argentina, Ginés González García expresó: “Desde el principio estamos acomodándonos a la situación”, y que la cuarentena inicial “permitió preparar el sistema de atención”.



“Si no hacíamos lo que hicimos y hubiesen venido todos los casos juntos como pasó en Europa, hoy estaríamos multiplicando los muertos que hemos tenido y habríamos tenido hace unos meses ya un escenario con gente sin atención, gente muerta en las calles, como pasó en otros lugares”, sostuvo.



Y agregó: “En cuatro meses dotamos al sistema con cuatro mil camas nuevas de terapia intensiva, que es prácticamente un 50 por ciento más de las que había. No es poco ni lo han hecho muchos países”.