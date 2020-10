Anses deposita desde hoy el ATP: consultá cuándo cobrás



A partir de hoy la Anses hará efectivo el pago de sueldos complementarios, en el marco del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) de la AFIP. Sin embargo, no todos los trabajadores tendrán disponible este miércoles el dinero en sus cuentas, y para saber cuándo deben consultarlo vía web.Este viernes concluyó el plazo para que las empresas se inscriban en el ATP y la Anses ahora pagará los sueldos complementarios en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo de la AFIP.Para saber qué fecha exacta se cobra el ATP hay que ingresar al sitio https://servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/ con el CUIT.Por otro lado, a Administración Nacional de la Seguridad Social informó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, Pensiones No Contributivas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).Los jubilados y pensionados con haberes inferiores a la suma mensual de $20.374 con documento terminado en 0 cobrarán el 8/10; con DNI terminado en 1, el 9/10; 2, el 13/10, 3, 14/10; 4, 15/10; 5, 16/10; 6, 19/10; 7, 20/10; 8, 21/10 y 9, 22/10.En tanto, los jubilados y pensionados con haberes superiores a esa suma con documento terminado en 0 y 1 cobrarán el 23/10; con DNI terminado en 2 y 3, el 26/10; 4 y 5, 27/10; 6 y 7, 28/10; 8 y 9, 29/10.Por su parte, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documento terminado en 0 cobrarán el 8/10; con DNI terminado en 1, el 9/10; 2, el 13/10, 3, 14/10; 4, 15/10; 5, 16/10; 7, 20/10; 8, 21/10 y 9, 22/10.Los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con documento terminado en 0 cobrarán el 9/10; con DNI terminado en 1, el 13/10; 2, el 14/10; 3, 15/10; 4, 16/10; 5, 19/10; 6, 20/10; 7, 21/10, 8, 22/10 y 9, 23/10.En tanto, los beneficiarios de las Asignaciones por Prenatal y Maternidad con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 9/10; con DNI terminado en 2 y 3, el 13/10; 4 y 5, 14/10; 6 y 7, 15/10; 8 y 9, 16/10.En el caso de las Asignaciones Pago Único todos los documentos cobrarán la primera quincena, del 6/10 al 10/11; y la segunda quincena, del 22/10 al 10/11. Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 1/10; con DNI terminado en 2 y 3, el 2/10; 4 y 5, 5/10; 6 y 7, 6/10; 8 y 9, 7/10; y de asignaciones familiares de PNC, todas las terminaciones de DNI del 8 al 10/10.Finalmente, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el 23/10; con DNI terminado en 2 y 3, el 26/10; 4 y 5, 27/10; 6 y 7, 28/10; 8 y 9, 29/10.