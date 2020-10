Al Banco Central de Paraguay le sobran dólares y no tiene lugar para almacenarlos

Mientras en la Argentina la falta de dólares es una constante, en Paraguay el Banco Central no sabe qué hacer con ellos. Ante la gran cantidad de dólares físicos que recibe y por la falta de espacio para almacenarlos, la entidad monetaria adoptó medidas restrictivas que van desde pedir un seguro de resguardo para el banco depositante (algo similar a los encajes en la Argentina) hasta cobrar una tasa del 1% para aceptar el depósito en la moneda extranjera.Los bancos y las casas de cambio reciben dólares frescos todos los días y se quejan porque el Central pone trabas para depositarlos. Así lo hicieron saber en un comunicado conjunto ayer, que provocó que el presidente del BCP debiera dar explicaciones.

En julio pasado se sancionó una ley para que sea el Banco Central de Paraguay el que atesore los billetes extranjeros. Sin embargo, esto aún no se está cumpliendo, lo que generó la protesta de bancos y casas de cambio.José Cantero, presidente de la entidad, respondió a las críticas. "Para aceptar ese depósito exigimos una póliza para asegurar ese capital y eso lleva tiempo", señala.Esta situación generó un rechazo a la divisa americana en muchas transacciones de mercado y generó una saturación de esa moneda en los bancos paraguayos.El mismo presidente del BCP explicó las razones que generaron el exceso de dólares. "El problema está porque se reciben muchos dólares por comercio de fronteras, exportaciones y no tenemos espacio físico para almacenarlos. Solo cuatro entidades exportan billetes al exterior y generalmente exportan reales y dólares nuevos, ya que Brasil no está aceptando billetes de series viejas", agrega."El espacio para guardarlos son las bóvedas de los bancos y es limitado; no alcanza, por eso fijamos un impuesto del 1% para que los depositantes carguen con el costo de guarda de dólares en lugares seguros", señaló Cantero en una entrevista radial ayer por la mañana.