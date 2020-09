Copa Libertadores: arrancan los argentinos



Los equipos nacionales regresan a la máxima competición continental en un día cargado con siete partidos.









La pandemia de coronavirus no da tregua en Sudamérica, pero el fútbol volvió a jugarse a nivel continental después de seis meses. Casi todas las ligas ya se reanudaron (menos en Argentina, Bolivia y Venezuela) y esta semana fue el turno de la Copa Libertadores, que no se jugaba desde marzo.

El campeonato continental todavía está en una etapa inicial de la fase de grupos y se reanudó por la tercera fecha. Los equipos argentinos participantes llegan con una notable desventaja con respecto a sus rivales que ya vienen compitiendo, mientras que en la Argentina ni siquiera están permitidos los partidos amistosos.

En este contexto, este jueves saldrán a la cancha los cinco equipos buscando la “hazaña” de competir de igual a igual: mientras Boca, River y Tigre serán visitantes, Racing y Defensa y Justicia jugarán como locales.

La Libertadores tuvo su reanudación el martes 15 y la Conmebol les dio dos días más a todos los clubes argentinos, aunque claro está que no llegarán en condiciones futbolísticas por el retraso en la preparación con respecto al resto. Recién comenzaron a entrenarse el 10 de agosto.

Hora y TV de los partidos

Racing - Nacional de Montevideo: será el primero de los partidos que abrirá la jornada del jueves desde las 17 en el Cilindro de Avellaneda. Irá televisado por Fox Sports.

San Pablo - River: el segundo partido tendrá como escenario el estadio Morumbí de San Pablo y comenzará a las 19. Irá por ESPN 2.

Defensa y Justicia - Delfín: se jugará en Florencio Varela a las 19 y tendrá televisación de ESPN.

Libertad - Boca: el partido se jugará en el estadio La Nueva Olla, propiedad de Cerro Porteño, en Asunción. Arrancará a las 21 y se podrá ver por ESPN 2.

Guaraní - Tigre: se jugará en el estadio Defensores del Chaco en Asunción desde las 23 (las 22 hora local) y será televisado por Fox Sports.



La previa de Libertad - Boca

El Xeneize visitará al equipo paraguayo en el estadio Nicolás Leoz con Rodolpho Toski, de Brasil, como árbitro en un encuentro por el Grupo H que lidera el elenco paraguayo con 6 puntos mientras que el equipo de la Ribera suma 4 unidades.

El delantero Mauro Zárate dio negativo en el último test por coronavirus y estará a disposición de Miguel Ángel Russo, quien no viajó por prevención. El DT será el ayudante de campo, Leandro Somoza.

Por su lado, la dirigencia de Libertad presentó ante Conmebol su pedido de que se respete el protocolo que indica que un jugador no puede viajar ni ser parte de un partido de Copa Libertadores en caso de que presente un resultado positivo al último test antes de subirse al avión.

Pero como la Organización Mundial de la Salud recomienda un aislamiento de diez días después de la aparición de los síntomas, los primeros 18 casos de Boca que fueron confirmados el 2 de septiembre ya están aptos para jugar.

La previa de San Pablo - River

En el mítico Morumbí, River visitará al San Pablo con Esteban Ostojich, de Uruguay, como juez principal en un partido válido por el Grupo D donde ambos elencos tienen 3 puntos y el líder es la Liga Deportiva Universitaria de Quito con 6 unidades.

El técnico Marcelo Gallardo tiene en mente cambiar el esquema con respecto al que usó a comienzos de año y optará por Angileri como reemplazante de Milton Casco, positivo en coronavirus.