Docentes de toda la provincia se concentran en Posadas

Desde temprano, este jueves educadores de toda Misiones comenzaron a concentrarse en el Mástil de Uruguay y Mitre en la capital misionera. La asamblea será a las 14 horas.







La asamblea provincial hoy se hace en Posadas. Se espera que vengan aproximadamente 1.000 docentes que debatirán acerca de la oferta realizada ayer por el Gobierno. En Oberá, antes de partir rumbo a la capital, realizaron una pequeña asamblea interna para debatir la aceptación o rechazo local de la propuesta.En San Vicente, la asamblea fue ayer a la noche. Hace instantes, 50 docentes sanvicentinos arribaron a la capital, con grandes expectativas para la jornada de hoy.Cabe recordar que, en su edición impresa PRIMERA EDICIÓN adelantó que referentes gubernamentales se comunicaron telefónicamente con uno de los representantes de los docentes autoconvocados para una nueva propuesta salarial que “duplica los firmado la semana anterior con los gremios amigos”, había asegurado Genesini.Pese a no ser los $12.800, gran parte del sector la consideró como una “oferta superadora”, aunque hay quienes siguen asegurando que es insuficiente. Es el caso de los docentes de la Zona Centro, Oberá quienes “pensamos que la propuesta gubernamental puede ser mejorada para que la podamos aprobar, y por eso llevamos la voz de los colegas de Oberá”, dijo Aníbal Ramírez a PRIMERA EDICIÓN.Hoy debatirán si la aceptan o no en la Asamblea Provincial que comenzará a las 14 horas. Luego de la asamblea se compartirá un almuerzo y a partir de allí, según la decisión que se tome, se seguirán con las protestas en la ciudad o no. A la noche se espera realizar un fogón.