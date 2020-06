Deuda: Argentina y acreedores ingresaron a terreno inédito de discusión en proceso de canje

Se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materia de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.



Las negociaciones por la deuda ubicaron al caso argentino en un terreno inédito en el plano de las finanzas mundiales, ya que a las discusiones para alcanzar un entendimiento económico respecto a la quita –en la que existiría un acercamiento importante- ahora se sumó la interpretación legal de las normas vigentes en materias de reestructuraciones a partir de exigencias presentadas por los acreedores.