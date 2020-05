Su esposa lo retó por jugar a la lotería, pero él ganó un millón de dólares



Fue en Perth, Australia. Un golpe de suerte le permitió al hombre superar la pelea con su pareja.

Un billete de lotería fue el motivo de pelea en una pareja de Perth, Australia, ya que la mujer le reclamó a su marido por el dinero gastado. Sin embargo, todo cambió el sábado cuando el azar jugó su favor y el hombre resultó ganador de un premio millonario.Según informó el Daily Mail, el hombre tenía un billete de The Lucky Charm, una lotería que tenía un pozo acumulado de 20 millones de dólares. Cuando su esposa se enteró de que lo había comprado, se quejó y lo retó por haber gastado plata en el juego, una vez más, ya que varias veces había comprado billetes y no ganado nada. “Mi esposa estaba molesta porque el único premio que he ganado en toda mi vida fue un paquete de seis cervezas”, bromeó el nuevo millonario.Sin embargo, esta vez la suerte estuvo de su lado y el hombre se alzó con el premio de 1.800.000 de dólares australianos, lo que equivale a unos 1.160.000 de dólares estadounidenses.