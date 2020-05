Sin fecha establecida, en Misiones la vuelta a clases sería posterior al receso invernal

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, analizó la situación educativa en el país, atravesada por las medidas ante la pandemia de coronavirus , y adelantó hoy que existe la posibilidad que las clases presenciales puedan empezar en provincias donde no hay circulación del virus. En Misiones aún no hay fecha establecida, pero sería posterior al receso invernal.