Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), jubilaciones y AUH: quiénes cobran este miércoles 20 de mayo



La ANSES continúa con el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Además depositará haberes a jubilados y beneficiarios de la AUH.



Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 5, letra inicial del apellido de la A a la L y que eligieron cobrar a través del Correo Argentino podrán concurrir hoy a la sucursal más próxima a su domicilio para percibir la ayuda dispuesta por el Gobierno, a través de ANSES para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos. Asimismo, los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 7 y cuyos haberes no superen los $17.859 podrán cobrar hoy el haber correspondiente a mayo en las sucursales bancarias por ventanillaPor su parte, las personas que se inscribieron para percibir el IFE con DNI terminado en 9 y cuya solicitud fue rechazada pueden volver hoy a pedir la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Asimismo, la ANSES habilitó en su sitio web un aplicativo de consulta de fecha y lugar de pago del IFE para facilitarle a todos los beneficiarios del país la información precisa sobre su beneficio.Por eso, quienes reciban el IFE deberán ingresar a la página web de ANSES, www.anses.gob.ar , y luego al aplicativo "Consultá tu cobro de IFE", donde se le solicitará el número de DNI y se les brindará fecha, lugar y modalidad de cobro.Hace 15 días comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que, habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo, seleccionaron la opción de cobro por Correo Argentino entre el 15 y el 20 de abril pasados, precisó la ANSES.En total, suman 1.314.446 las personas que concurrirán a la sucursal del Correo más cercana a su domicilio, de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil, pero también según la inicial del apellido.La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 27 de abril y el 1 de mayo.El cronograma continuará mañana con quienes tienen DNI finalizado en 5, de la M a la Z; en 6, el viernes 22, de la A a la L, y el martes 26, de la M a la Z; y en 7, el miércoles 27, de la A a la L, y el jueves 28, de la M a la Z.El turno de los que tienen DNI finalizado en 8 será el viernes 29, para los apellidos con letra inicial de la A a la L, y el lunes 1 de junio, de la M a la Z; y para los concluidos en 9, el martes 2, de la A a la L, y el miércoles 3, de la M a la Z.Jubilados y pensionadosLos jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad finalizado en 8 y cuyos haberes no superen los $17.859 podrán cobrar hoy el haber correspondiente a mayo en las sucursales bancarias por ventanilla.Así lo precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.También hoy percibirán la asignación mensual a través de la tarjeta de débito los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI termine en 8.Además, los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) que habitualmente reciben bolsos de alimentos, percibirán en su reemplazo durante la emergencia, una suma extraordinaria que arranca en los $1.600.El beneficio, que alcanza a 540.000 afiliados, se incorporará a los recibos de haberes y se abonará de acuerdo a un cronograma establecido según la terminación del DNI.Hoy es el turno para los DNI terminados en 3 y 8; mañana, en 4 y 9.